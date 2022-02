Downfall: The Case Against Boeing, Menguak Tragedi Jatuhnya Pesawat Lion Air

Film dokumenter Downfall: The Case Against Boeing. Dok. Netflix.

TEMPO.CO, Jakarta - Downfall: The Case Against Boeing merupakan film dokumenter terbaru dari Netflix yang mengungkap hasil investigasi di balik kecelakaan dua pesawat Boeing 737 MAX dalam waktu yang berdekatan. Dua pesawat itu adalah Lion Air JT 610 dan Ethiopian Airlines ET 302.

Film yang disutradarai dan diproduksi oleh Rory Kennedy ini mengungkap kelalaian dan keserakahan perusahaan yang menyebabkan pesawat Lion Air dan Ethiopian Airlines jatuh dalam rentang waktu hanya lima bulan. Lion Air JT 610 mengalami kecelakaan pada 29 Oktober 2018 setelah beberapa menit lepas landas dari Bandara Soekarno Hatta menuju Pangkal Pinang. Sebanyak 189 orang menjadi korban.

Sementara, Ethiopian Airlines ET 302 mengalami kecelakaan pada 10 Maret 2019 setelah beberapa menit lepas landas dari ibu kota Addis Ababa menuju Nairobi, Kenya. Total ada 157 penumpang dan awak pesawat yang meninggal akibat peristiwa tersebut.

Film dokumenter ini akan dipandu oleh pakar penerbangan, jurnalis berita, mantan karyawan Boeing, Kongres Amerika Serikat, dan keluarga korban. Film ini mengungkapkan budaya pemotongan biaya demi kepentingan bisnis bukan keselamatan penumpang dan rahasia yang disembunyikan oleh perusahaan Boeing.

Penyebab kecelakaan Lion Air JT 610 dan Ethiopian Airlines ET 302 terungkap karena kegagalan pada MCAS atau Maneuvering Characteristics Augmentation System. Sistem tersebut merupakan sensor otomatis yang membuat hidung pesawat menukik ke bawah. Boeing diketahui tidak pernah memberikan informasi mengenai MCAS kepada pilot.

Downfall: The Case Against Boeing akan menampilkan bagaimana penyelidikan dilakukan untuk mengungkap dugaan adanya permainan kotor yang dilakukan perusahaan dan menjadi penyebab dalam dua kecelakaan pesawat tersebut. Downfall: The Case Against Boeing mulai tayang pada Jumat, 18 Februari 2022 di Netflix.

