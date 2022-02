Aurel Hermansyah Siap Melahirkan, Keluarga Siaga Temani di Rumah Sakit

TEMPO.CO, Jakarta - Aurel Hermansyah sudah berada di rumah sakit dan siap melahirkan anak pertamanya dengan Atta Halilintar. Aurel membagikan potret terbarunya ketika berbaring di ranjang ruang perawatan rumah sakit sambil tersenyum ke arah kamera.

"Bismillah ya Allah. Ya Allah beri kelancaran," tulis Aurel di Instagram Story pada Senin, 21 Februari 2022. Atta Halilintar juga mengunggah foto ketika mencium kening Aurel yang sebentar lagi akan melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan itu. "Stronger together sayang," tulis Atta pada keterangan foto.

Selain Atta, Aurel didampingi oleh orang tuanya sejak berada di rumah sakit hari ini. Terlihat Krisdayanti, Anang Hermansyah, Ashanty, dan Azriel Hermansyah sudah berkumpul di rumah sakit. Mereka siap siaga menanti kelahiran cucu pertama.

Baik Krisdayanti, Anang Hermansyah, Ashanty, dan Azriel Hermansyah kompak membagikan foto saat mendampingi Aurel di kamar perawatan. "Siaga dan Doa," tulis Krisdayanti. "Bismillah.. doakan ya semoga lancar ini cucu pertama kita ....," tulis Anang Hermansyah. "Bismillah.. doakan ya semoga lancar," tulis Ashanty. "Bismillah.. mohon doanya untuk kakakku dan baby A," tulis Azriel Hermansyah.

Kebersamaan mereka sekeluarga juga terekam dalam video yang diunggah Anang Hermansyah di Instgram Story. "Udah siap-siap. Tuh udah siap tuh abang. Yang udah siap? Azriel? Kita siskamling di sini nungguin ya. Siskamling di sini," kata Anang dalam video.

Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah telah menyewa satu lantai yang terdiri empat kamar di rumah sakit untuk menyambut kelahiran Baby A. Masing-masing keluarga memiliki kamarnya sendiri. "Di sini nanti kamar mimi (Krisdayati) keluarga The Lemos, di sini keluarga The Hermansyah, di sini keluarga AH, dan di sini The Atta (Atta dan Aurel)," kata Atta dalam kanal YouTube AH pada Minggu, 20 Februari 2022.

Aurel Hermansyah dijadwalkan akan melahirkan besok pagi, Selasa, 22 Februari 2022 melalui operasi caesar. Sebelumnya, persalinan Aurel ini sempat menjadi perdebatan setelah ayah Atta Halilintar meminta menantunya untuk melahirkan secara normal dengan alasan supaya bisa memiliki banyak anak nantinya. Lantas, pernyataan ayah Atta tersebut mengundang berbagai kritis dari banyak pihak.

Saat memeriksakan kandungannya menjelang kelahiran, dokter memprediksi kalau berat janin Aurel Hermansyah lebih dari 3 kilogram. Dengan ukuran yang cukup besar, dokter khawatir jika Aurel melahirkan normal. "Mungkin enggak cukup antara kepalanya (bayi) sama panggulnya (Aurel)," kata dokter dikutip dari kanal YouTube AH yang diunggah pada Sabtu, 19 Februari 2022. "Kalau menurutku mau melahirkan caesar atau normal semua tetap seorang ibu," kata Atta.

