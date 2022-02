Kurt Cobain dan Banalitas Kepopulerannya

TEMPO.CO, Jakarta -Kurt Cobain menjadi ikon bagi remaja 1990-an. Hal ini tidak lepas dari musik aliran grunge bersama Nirvana dan juga movement yang ia bawa.

Tidak bisa dipungkiri, Kurt Cobain juga sering menyuarakan pendapatnya terkait isu sosial selain itu, ia juga menyinggung popularitas dalam lagunya.

Salah satu lagu yang menyinggung soal ini yaitu, Smeels Like Teen Spirit yang terdapat di dalam album Nevermind (1992). “Here we are now, entertain us” lirik ini menjadi dominan di dalam lagu tersebut. Lagu yang juga memiliki video klip ini juga menggambarkan diri Kurt dari segi visualisasi.

Dalam video tersebut tampak pria berkepala plontos dan memegang pel. Karakter tersebut menggambarkan diri Kurt sebelum menjadi seorang musisi populer.

Hal ini cukup membekas di dalam diri Kurt pasalnya, sebelum album Nevermind meledak di pasaran, ia menjadi seorang petugas kebersihan di sekolah.

Terkait popularitas, dalam interview-nya bersama Rolling Stone Magazine—Kurt Cobain, The Rolling Stone Interview: Success Doesn’t Suck (27 Januari 1994)—Kurt tidak keberatan dengan kepopulerannya. Walaupun ia dengan berat hati untuk mengatakan ‘kesuksesannya itu tidak benar-benar payah’.

