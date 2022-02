Laura Basuki Raih Penghargaan Pemeran Pendukung Terbaik di Berlinale 2022

Laura Basuki meraih penghargaan Silver Bear untuk Pemeran Pendukung Terbaik di Festival Film Berlinale ke-72 berkat perannya di Before, Now & Then (Nana). Foto: Twitter/@berlinale.

TEMPO.CO, Jakarta - Laura Basuki meraih penghargaan Silver Bear untuk Pemeran Pendukung Terbaik di Berlin International Film Festival atau Festival Film Berlinale ke-72 berkat perannya di Before, Now & Then (Nana). Penghargaan tersebut diberikan dalam upacara pengumuman pemenang Festival Film Berlinale ke-72 yang digelar di Berlin, Jerman pada Rabu, 16 Februari 2022 waktu setempat.

"Kabar baik dari Berlin! Laura Basuki mendapatkan penghargaan SILVER BEAR untuk Pemeran Pendukung Terbaik di 72nd Berlin International Film Festival @berlinale. Selamat Laura Basuki @laurabas telah menghidupkan karakter Ino dengan luar biasa," tulis sutradara Before, Now & Then (Nana), Kamila Andini di Instagram pada Kamis, 17 Februari 2022.

Film Before, Now & Then (Nana) berbahasa Sunda ini diproduseri oleh Ifa Ifansyah dan Gita Fara. Film ini mengisahkan tentang kisah hidup Raden Nana Sunani yang diadaptasi dari penggalan novel Jais Darga Namaku karya Ahda Imran. Cerita ini mengambil latar tahun 1960, yang mengisahkan seorang perempuan biasa bernama Nana yang bisa jadi adalah kamu, kakak, adik, ibu atau nenek.

"Selamat juga untuk seluruh pemain, kru, dan semua pihak yang telah mendukung Laura Basuki bersama Before, Now & Then (Nana) hingga titik ini. Selamat untuk sinema Indonesia!" tulis Kamila Andini.

Laura Basuki mengunggah kembali unggahan dari akun Instagram resmi Berlinale yang menyatakan bahwa ia berhasil meraih penghargaan Silver Bear untuk Pemeran Pendukung Terbaik tahun ini. "I'm so overwhelmed. Thank you @berlinale," tulis Laura Basuki di Instagram.

Sebelumnya, Laura Basuki beserta tim Before, Now & Then (Nana) menghadiri pemutaran perdana di program kompetisi utama Festival Film Berlinale ke-72. "Sungguh pengalaman yang luar biasa dan suatu kehormatan untuk menghadiri pemutaran perdana dunia dan dimasukkan dalam barisan kompetisi utama untuk Festival Film Berlinale. Rasanya tidak nyata," tulis Laura Basuki pada Minggu, 13 Februari 2022.

Before, Now & Then (Nana) merupakan film panjang keempat karya Kamila Andini. Film ketiganya, Yuni memenangkan di Festival Film Internasional Toronto bersama Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas karya sutradara Edwin.

Di film Before, Now & Then (Nana), Laura Basuki beradu peran dengan Happy Salma. Berakting menggunakan Bahasa Sunda sepanjang film menjadi tantangan tersendiri baru Laura Basuki dan Happy Salma dalam berdialog. Selain Laura Basuki dan Happy Salma, film ini juga dibintangi oleh Ibnu Jamil dan Arawinda Kirana.

