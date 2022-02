Geez and Ann The Series Tayang Pekan Ini, Janjikan Beda dari Serial Remaja Lain

Geez and Ann The Series. (Instagram/@geezandannseries)

TEMPO.CO, Jakarta - Geez and Ann The Series akan tayang secara eksklusif mulai Jumat, 18 Februari 2022 di Vidio. Sama seperti filmnya, serial ini dibintangi oleh Hanggini Purinda Retto sebagai Keana Amanda (Ann) dan Junior Roberts sebagai Gazza Cahyadi (Geez).

Geez and Ann The Series diadaptasi dari novel populer berjudul Geez and Ann karya Nadhifa Allya Tsana atau yang lebih dikenal dengan nama pena Rintik Sedu. Sebelumnya, novel tersebut diangkat menjadi sebuah film yang tayang pada 2021.

"Geez and Ann sudah cukup dikenal oleh publik. Sebagaimana diketahui kami aktif memproduksi original series dan yang ingin kami hadirkan ke market adalah cerita-cerita terbaik yang disukai penonton. Saya rasa semua penggemar baik buku maupun filmnya sudah menunggu kelanjutan ceritanya," kata Tina Arwin selaku Chief of Content Officer Vidio, saat konferensi pers virtual pada Selasa, 15 Februari 2022.

Produser dan Presiden Multivision Plus (MVP) Raam Punjabi menambahkan, Geez and Ann The Series akan mempertahankan posisi MVP sebagai pioner dalam memilih genre yang berbeda dan menarik serta akan melekat di hati pemirsa Vidio. "Banyak sekali saya lihat serial-serial remaja, tapi buat saya ini berbeda. Saya ajak penonton untuk saksikan sendiri untuk membuktikannya," kata Raam.

Sementara, Hestu selaku sutradara mengatakan Geez and Ann The Series akan mengajak penonton menyaksikan beberapa fase kehidupan Geez dan Ann sebagai tokoh utama dengan latar belakang yang berbeda. "Ann sebagai dokter, dan Geez sebagai musisi. Namun keduanya mampu memahami dan menyampaikan perasaan mereka dengan mudahnya karena cinta," kata Hestu.

Selain Hanggini, Junior Roberts, dan Roy Sungkono, Geez and Ann The Series juga dibintangi oleh Gabriella Ekaputri, Jasmine Elfira, Davina Karamoy, Nimaz Dewantary, Sandy Pradana, Sandi Saputra, Gerardo Tanor, dan masih banyak lagi.

Geez and Ann The Series akan tayang dengan total 10 episode. Pada Jumat, 18 Februari 2022, penonton dapat langsung menyaksikan tiga episode pertama. Episode baru akan muncul setiap Jumat pukul 00.00 WIB.

