Dapat Kejutan Mesra dari Reza Rahadian, Prilly Latuconsina Bikin Iri Netizen

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor, Reza Rahadian menjadi sorotan masyarakat sepanjang Hari Kasih Sayang atau Valentine Day, kemarin. Aksinya memberikan bunga disertai ucapan mesra kepada Prilly Latuconsina saat merayakan Hari Kasih Sayang itu membuat iri para penggemarnya yang perempuan.

Dalam video yang dibagikan Prilly Latuconsina di akun Instagramnya, Senin, 14 Februari 2022, aksi Reza yang tiba-tiba datang mengejutkannya dengan buket bunga tulip warna merah jambu itu benar-benar membuat iri. Terlihat reaksi kaget Prilly yang langsung berseru dalam pelukan Reza.

Mendapat sambutan mesra dari istrinya di serial My Lecturer My Husband, Reza yang masih berdiri terus mengusap lengan Prilly. "Cinta terbaik yang tidak terduga. Kamu bertemu mereka karena takdir dan itu koneksi yang instan," tulis Prilly dalam Bahasa Inggris pada keterangan unggahannya.

Di akhir video, Prilly menyisipkan foto mereka berdua. Dalam foto tersebut terlihat Reza merangkul Prilly dan tersenyum ke arah kamera. Adapun Prilly tersenyum lebar sambil memejamkan mata dan memeluk bunga dari Reza. Keduanya terlihat serasi dengan baju putih.

Yang makin membuat panas-dingin netizen, pada buket bunga itu terselip kartu ucapan dari Reza. "To My Valentine Happy Valentine’s day my dear Prilly L. Love Reza Rahadian,” tulis Reza dalam kartu ucapan yang diselipkan di buket bunga tersebut.

Prilly Latuconsina dalam sesi pemotretan dengan Reza Rahadian untuk proyek film mereka, Dosenku, Suamiku. Instagram

Video tersebut terasa semakin romantis dengan iringan lagu Happiest oleh musisi asal Bandung, Yahya Fadhilah. Unggahan video tersebut mendapatkan ratusan ribu like dan ribuan komen dari para netizen. Tak hanya Prilly, para netizen pun ikut terharu dan membanjiri kolom komentar dengan rasa iri mereka terhadap Prilly.

“Gua cemburu pake bgt!!!!” tulis @kurni***. “Gini amat ngontrak di bumi, tiket ke pluto jam berapa ya???” tulis @sirir***.

Tak hanya di Instagram, Prilly juga membuat konten romantis dengan Reza di akun Tiktoknya @prillylatuconsina15 pada Senin, 14 Februari 2022. Prilly dan Reza mengikuti tren Tiktok di mana mereka saling menyanyikan lagu sambil berhadap-hadapan dengan posisi wajah yang sangat dekat.

Sikap berikut ini makin sah membuat netizen iri terhadap Prilly Latuconsina, yang sesungguhnya sudah dianggap adik kesayangan sendiri oleh Reza. Di akhir video, Reza Rahadian mengusap hidung Prilly dengan hidungnya sendiri. Kolom komentar pun kembali dibanjiri puluhan ribu komentar dari netizen.

BERNADETTE JEANE WIDJAJA

