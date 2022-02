Rekomendasi Film dan Serial Netflix untuk Hari Valentine yang Tidak Biasa

TEMPO.CO, Jakarta - Menyambut Hari Valentine, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk merayakannya. Jika ingin mendapatkan nuansa yang lebih dari sekadar romansa, menonton film dan serial di Netflix bisa menjadi pilihan.

Berbagai cerita yang memicu adrenalin serta menggugah rasa penasaran dapat disaksikan bersama orang-orang terkasih. Simak beberapa rekomendasinya di bawah ini untuk mendapatkan Hari Valentine yang lebih berwarna.

Romansa: Twenty Five Twenty One, Forecasting Love and Weather

Tayangan romantis tentunya menjadi salah satu pilihan wajib untuk menikmati hari kasih sayang bersama pasangan. Baik itu menikmati kisah cinta dengan suasana retro di Twenty Five Twenty One maupun merasa gemas dengan romansa perkantoran di Forecasting Love and Weather, drama-drama Korea terbaru ini akan membuat Anda terhanyut saat menyaksikannya. Twenty Five Twenty One dan Forecasting Love and Weather tayang perdana pada Sabtu, 12 Februari 2022

Dokumenter kriminal: The Tinder Swindler

Bagi Anda yang masih belum memiliki pasangan dan ingin segera menemukan cinta, The Tinder Swindler akan memberikan pelajaran hidup yang sangat penting. Ketika seorang perempuan bernama Cecilie bertemu dengan seorang miliarder tampan di Tinder, dia tidak menyangka kisah cintanya yang seperti dongeng akan segera berubah menjadi mimpi buruk, pria idamannya ternyata adalah seorang playboy dan penipu ulung. Karya produser The Imposter dan Don’t F**K with Cats, film dokumenter ini akan membawa kisah mencengangkan seiring para perempuan yang menjadi korban penipuan bertekad untuk mengungkap identitas sang pria dan siap menjatuhkannya.

Action Thriller: The Trip

Film asal Norwegia ini menampilkan berbagai adegan yang akan membuat Hari Valentine Anda penuh dengan adrenalin. Sepasang suami istri dengan kehidupan pernikahan yang buruk memutuskan untuk pergi sebuah ke kabin terpencil dengan alasan mencoba memperbaiki hubungan, walau sebenarnya keduanya diam-diam memiliki niat terselubung untuk membunuh satu sama lain. Namun sebelum rencana mereka berhasil terwujudkan, kehadiran para tamu misterius justru menempatkan mereka di situasi yang lebih berbahaya.

Reality Show: Single’s Inferno



Reality show asal Korea Selatan ini mengikuti para jomlo yang dipersatukan di pulau terpencil yang mereka sebut “Pulau Neraka”. Dengan profesi, usia, dan kepribadian yang berbeda-beda, mereka berusaha saling mengenal satu sama lain dan mencari kecocokan untuk menjalin hubungan cinta. Tak hanya perjalanan cinta mereka, pemandangan pantai di Pulau Neraka yang memanjakan mata juga memiliki daya tarik tersendiri untuk disimak.

Komedi Sci-fi: Love and Monsters

Film Love and Monsters menjadi bukti bahwa cinta memang dapat menaklukan segalanya, termasuk monster. Ketika jatuhnya asteroid di bumi menyebabkan menyebabkan hewan-hewan berevolusi menjadi monster menyeramkan, sepasang kekasih Joel Dawson (Dylan O’Brien) dan Aimee (Jessica Henwick) harus berpisah untuk menyelamatkan diri. Tujuh tahun setelah peristiwa tersebut, Joel memutuskan untuk keluar dari tempat persembunyiannya yang nyaman demi bertemu kembali dengan mantannya. Perjalanan Joel pun akan diisi oleh aksi-aksi yang menegangkan sekaligus mengocok perut.

Fantasi: A Whisker Away

Rayakan Hari Valentine dengan makhluk-makhluk ajaib bersama A Whisker Away. Film anime fantasi ini bercerita mengenai seorang gadis bernama Miyo yang diam-diam menyimpan perasaan kepada teman sekelasnya yang bernama Kento. Namun ketika segala usahanya dalam menarik perhatian Kento berujung gagal, Miyo memutuskan untuk berubah menjadi kucing agar bisa selalu dekat dengannya. Memperlihatkan sebuah dunia fantastis dengan visual yang spektakuler, Anda akan dibawa ke keajaiban baru di Hari Valentine mendatang.

