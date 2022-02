Dibintangi Hilary Duff, Serial How I Met Your Father Tayang Maret 2022

How I Met Your Father. Dok. Disney+ Hotstar.

TEMPO.CO, Jakarta - How I Met Your Father merupakan serial original terbaru dari Disney+ Hotstar. Dua episode pertama serial komedi ini akan tayang perdana di Disney+ Hotstar mulai Maret 2022 dengan episode baru di setiap pekannya.

Trailer dan poster terbaru How I Met Your Father dirilis pada Kamis, 10 Februari 2022. Di masa depan, karakter Sophie yang diperankan oleh Hilary Duff bercerita kepada anaknya tentang bagaimana ia bertemu dengan ayah dari anaknya.

"Ini adalah cerita tentang bagaimana aku bertemu dengan ayahmu," kata Sophie di awal trailer.

Cerita akan membawa para penonton kembali ke 2022, di mana Sophie dan teman-temannya sedang mencari jati diri, mencari tahu apa yang mereka inginkan dari hidup, serta bagaimana harus jatuh cinta di era situs kencan online dengan pilihan yang beragam dan tak terbatas.

"Hidup di tahun 2022 adalah hal yang cukup sulit. Selalu ada tempat yang membuatmu menjadi orang lain saat bersama mereka," kata Sophie.

How I Met Your Father ditulis oleh Isaac Aptaker dan Elizabeth Berger dengan Aptaker, Berger, Carter Bays, Craig Thomas, Pam Fryman, serta Adam Londy sebagai produser eksekutif. Duff juga turut menjadi produser dalam serial tersebut. How I Met Your Father merupakan produksi dari 20th Television.



How I Met Your Father dibintangi oleh Hilary Duff, Christopher Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran, Suraj Sharma serta Kim Cattrall, Daniel Augustin, Ashley Reyes dan Josh Peck.

