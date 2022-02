Dua Kali Positif Covid-19, Hesti Purwadinata: Kali Ini Tidak Bergejala

TEMPO.CO, Jakarta - Presenter, Hesti Purwadinata mengabarkan terpapar Covid-19 kedua kalinya dan saat ini sudah dinyatakan sembuh. Hesti dan dua anak laki-lakinya dinyatakan positif Covid-19 pada Sabtu, 5 Februari 2022.

"5 feb me and kidoss ternyaata kena kopit (again) edo sama nopika amann," tulis Hesti di Instagram pada Jumat, 11 Februari 2022. Bersyukurnya suami Hesti, Edo Borne dan anak perempuannya tidak ikut terpapar.

Hesti merangkum momen selama ia menjalani isolasi di rumah bersama anak-anaknya. Setelah dinyatakan negatif, Hesti membuat perayaan layaknya acara kelulusan. Ketiganya menggunakan topi toga dan bergantian menghampiri Edo yang berperan sebagai rektor. "Di wisuda sama suami, aku dan anak anak s2 kopit," tulis Hesti.

Berbeda dari yang pertama, kali ini Hesti tidak mengalami gejala yang berarti. Mereka dinyatakan negatif Covid-19 hanya berselang dua hari setelah pertama kali di tes. "Alhamdulilahh kali ini tidak bergejala sama sekali, bahkan anak anak 2 hari kemudian sudah negatif, akupun demikian, dia cuman mampir sekejap sajah, hasil pcr ku di tanggal 10 sudah negatif .. nanti akuk cek ulang lagi," tulisnya.

Meski telah dinyatakan negatif Covid-19, Hesti tetap berjaga-jaga dengan istirahat di rumah selama beberapa hari sebelum kembali meneruskan aktivitas pekerjaannya. "Eikee istirohat duyu beberapa hari ini biar bisa beraktifitas lagi tanpa hawatir. Demikian cerita kopitku. Sehat sehat selalu ya," tulisnya di akhir unggahan.

Hesti Purwadinata pertama kali terpapar Covid-19 bersama keluarga besarnya pada Mei 2021. Sahabat dari Vincent Rompies, Desta, dan Enzy Storia ini menjalani isolasi mandiri terpisah dengan anggota keluarganya yang lain selama lebih dari sepekan. Karena kondisinya menurun, Hesti sampai harus dirawat di rumah sakit. "Kebetulan isolasi mandiri saya terpisah dengan keluarga karena harus dirawat intensif di rumah sakit," tulisnya di Instagram Story pada Rabu, 19 Mei 2021.

