Lima Alasan Wajib Nonton Twenty Five Twenty One yang Tayang Perdana Hari Ini

Drama Korea Twenty Five Twenty One. Dok. Netflix.

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea terbaru, Twenty Five Twenty One akan tayang perdana malam ini, Sabtu, 12 Februari 2022 di Netflix. Menampilkan Nam Joo Hyuk dan Kim Tae Ri, drama ini menceritakan lima anak muda dengan mimpi yang terhalang akibat peristiwa krisis ekonomi Asia tahun 1998.

Sebelum menyaksikan episode pertama malam ini, simak lima alasan wajib menonton Twenty Five Twenty One, berikut ini.

1. Penggambaran tahun 1998 yang berbeda

Sutradara Jung Jee Hyun menjelaskan salah satu hal yang menjadi keunikan dari serial ini. “Yang membedakan serial ini dari yang lainnya adalah penggambaran suatu masa yang spesifik, yaitu 1998, dan dibuat sejelas mungkin,” katanya dalam konferensi pers pada Rabu, 8 Februari 2022.

Sutradara melanjutkan bahwa dia dan timnya mencoba menciptakan ulang suasana akhir tahun 90an dengan berfokus pada elemen-elemen seperti lokasi, gaya baju, model rambut, dan make-up. Ia pun menambahkan, “Menyiapkan properti dan elemen-elemen lain membutuhkan banyak usaha, tapi kami akhirnya berhasil melakukannya," katanya.

2. Kekuatan Cerita Coming-of-Age

Twenty Five Twenty One juga memiliki kekuatan lain, yaitu mengangkat tema

coming-of-age. Kedua karakter utamanya digambarkan tumbuh di tengah dampak krisis finansial yang melanda Korea. Na Hee Do menghadapi kekecewaan saat tim olahraga anggarnya terkena dampak krisis finansial. Sementara Baek Yi Jin tumbuh di keluarga yang penuh masalah karena terdampak krisis yang sama.

“Serial ini mengambil latar tahun 1998 saat terjadi krisis finansial di Korea, sehingga kelima tokoh anak muda ini kehilangan mimpi tapi terus mencari cara untuk melangkah maju. Sering kali mereka juga menghadapi gejolak emosi yang dapat Anda rasakan ketika menonton serial ini,” kata Jung Jee Hyun.

3. Chemistry kuat antara Kim Tae Ri dan Nam Joo Hyuk

Anda juga dapat menyaksikan chemistry yang kuat antara dua tokoh utama dalam serial ini. Saat konferensi pers, Nam Joo Hyuk menjelaskan bagaimana ia tak pernah merasakan chemistry seperti ini sebelumnya. “Awalnya saya mengira ini adalah pertemuan pertama kami, tapi ternyata kami pernah bekerja sama dalam syuting iklan terdahulu. Ini yang akhirnya menjadikan kami sebagai teman baik," katanya.

Jung Jee Hyun juga menyebutkan bahwa karakter Back Yi Jin dan Na Hee Do adalah kekuatan dari serial ini. "Chemistry mereka pun terlihat sangat bagus di depan kamera," kata Jung Jee Hyun. “Keduanya adalah aktor yang hebat, serta mampu mempersiapkan dan menggambarkan karakternya dengan sangat baik.”

4. Persiapan matang para aktor

Kim Tae Ri mendapat tantangan yang menarik dalam Twenty Five Twenty One karena harus berperan sebagai atlet anggar. Agar bisa merepresentasikan seorang pemain anggar yang andal, ia rutin berlatih bersama atlet anggar penerima medali emas sekitar enam bulan sebelum syuting dimulai. Selama syuting berlangsung, setiap hari ia pun selalu berlatih anggar bersama Bona, yang juga berperan sebagai pemain anggar saingannya.

Nam Joo Hyuk juga tak kalah serius dalam mempersiapkan perannya sebagai jurnalis olahraga. “Saya berkenalan dengan jurnalis olahraga untuk belajar lebih lanjut tentang situasi terkini, agar dapat menggambarkan karakter saya secara lebih baik lagi,” ujarnya.

5. Penampilan perdana Kim Tae Ri setelah empat tahun absen

Twenty Five Twenty One menjadi ajang kembalinya Kim Tae Ri setelah absen sekitar empat tahun dari produksi film dan serial di Korea Selatan. Ini juga merupakan kedua kalinya Kim Tae Ri bekerjasama dengan sutradara Jung Jeehyun. “Saya memiliki kenangan menyenangkan saat terlibat dalam serial Mr. Sunshine yang disutradarai oleh Jung Jeehyun, sehingga tidak perlu berpikir panjang untuk mengambil kesempatan ini,” ungkapnya.

Tae Ri juga mengaku sangat menyukai naskah Twenty Five Twenty One dan karakter yang ia perankan. “Saya merasa serial ini sangat menyenangkan dan menghibur. Kisahnya indah dan karakter Na Hee Do juga sangat energik, berbeda dari peran saya sebelumnya. Itulah mengapa saya semakin tertarik untuk terlibat dalam serial ini," katanya.

Twenty Five Twenty One merupakan drama Korea romantis terbaru yang tak hanya mengangkat manisnya cinta dan indahnya persahabatan, namun juga perjalanan saat para karakter tumbuh dewasa.

