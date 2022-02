Soundwave Berkolaborasi dengan Teza Sumendra di Single Terbaru

TEMPO.CO, Jakarta - Grup duo Soundwave memberikan kejutan spesial di single terbaru berjudul F yang akan dirilis pada Kamis, 10 Februari 2022. Grup yang beranggotakan pasangan Jevin Julian dan Rinni Wulandari ini menggandeng musisi Teza Sumendra untuk terlibat dalam single ini.

F menjadi lagu pertama dari hasil kolaborasi Soundwave dan Teza Sumendra. Masih tetap menghadirkan warna khas Soundwave dengan Electronic Dance Music di dalamnya, F dihadirkan juga dengan nuansa yang seksi di dalamnya. Selain dengan beat yang terdengar lebih seksi dibanding lagu sebelumnya, lirik yang dihadirkan di lagu ini juga bisa dibilang eksplisit.

Kolaborasi Soundwave dan Teza ini sebenarnya tercipta secara tidak sengaja. Teza pawa waktu itu sedang berada di studio menggarap single untuk album milik Rinni. Saat berada di studio, Teza sangat terkesan dengan beat yang sedang digarap oleh Jevin dan membuat mereka bertiga akhirnya fokus untuk menggarap lagu F.

Lagu ini menceritakan tentang kemesraan bercinta dengan pasangan. Walau begitu, saat membaca lirik dari lagu ini, Soundwave mengklaim para penikmat musik akan memiliki penafsiran yang berbeda-beda. "Karena single ini dirilis di bulan Valentine, kali ini kita ingin memberikan lagu cinta yang sedikit nakal dengan memberi tema ‘naughty valentine’,” kata Soundwave dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Kamis, 10 Februari 2022.

Dalam pembuatannya, lagu ini ternyata memberikan banyak kejutan baik untuk Soundwave maupun Teza. Mereka yang sudah terbiasa bekerja sama sebelumnya, akhirnya mampu untuk mempelajari bagaimana menulis lagu sekaligus membuat komposisi dari tiga kepala serta tiga ide yang berbeda-beda. Hal ini tentu disyukuri oleh Soundwave karena pengalaman tersebut justru membuat mereka semakin berkembang sebagai seorang musisi.

Dukungan dari para penggemar juga membuat Soundwave semakin siap untuk memberikan lagu-lagu terbaru ke depannya demi menyambut album terbaru mereka.

Soundwave berharap lagu F dapat diterima oleh para penikmat musik dan penggemar mereka untuk merayakan Valentine dengan nuansa yang berbeda. "Merayakan valentine tidak harus identik dengan lagu-lagu romantis, tapi bisa juga dengan genre house seperti lagu ini. So, enjoy the song and have a naughty valentine!” kata Soundwave.

