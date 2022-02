Bintangi Twenty Five Twenty One, Kim Tae Ri Belajar Anggar ke Peraih Medali Emas

Kim Tae Ri dalam drama Korea Twenty Five Twenty One. Dok. Netflix.

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Kim Tae Ri menceritakan perjuangannya dalam mempersiapkan drama terbaru yang dibintanginya, Twenty Five Twenty One. Kim Tae Ri berperan sebagai atlet anggar bernama Na Hee Do.

Kim Tae Ri membutuhkan waktu selama enam bulan untuk berlatih anggar sebelum syuting dimulai. Kim Tae Ri bahkan berkesempatan untuk belajar langsung dari atlet anggar peraih medali emas.

"Saya membutuhkan waktu sekitar 5-6 bulan sebelum syuting untuk berlatih anggar dan saya belajar dengan peraih medali emas. Saya menonton latihan anggar untuk memahami bagaimana olahraga tersebut," kata Kim Tae Ri dalam konferensi pers pada Rabu, 9 Februari 2022.

Tidak sendiri, Kim Tae Ri berlatih bersama Bona, anggota girl grup WJSN yang berperan sebagai Go Yoo Rim di Twenty Five Twenty One. Go Yoo Rim merupakan atlet anggar peraih medali emas termuda Korea Selatan dan saingan terbesar Na Hee Do.

Selama latihan dengan Bona, jiwa kompetitif Kim Tae Ri muncul dan selalu ingin menang dalam pertandingan anggar. "Bona dan saya berlatih dengan pelatih yang sama, kami melakukan banyak pertandingan tetapi saya sering kalah padahal saya ingin sekali menang," kata Kim Tae Ri. Kejadian itu membuat Kim Tae Ri semakin semangat untuk belajar anggar dan mengalahkan Bona, yang memiliki waktu lebih singkat untuk latihan anggar.

"Saya melakukannya selama sekitar 3 bulan dan saya sangat terkejut. Kim Tae Ri mengatakan dia pergi keluar setiap pagi selama 3-4 bulan lebih awal dari saya. Kami memiliki keinginan yang kuat untuk menang, jadi jika salah satu dari kami kalah, kami membuat janji untuk bermain lagi minggu depan dan bermain sampai kami menang," kata Bona.

Dari berbagai pertandingan dengan Bona saat latihan, Kim Tae Ri berhasil memenangkan salah satunya. Hal tersebut membuat Kim Tae Ri terharu hingga menangis karena sangat bahagia akhirnya berhasil mengalahkan Bona.

Twenty Five Twenty One mengambil latar tahun 1998 hingga 2001 yang tak hanya mengangkat manisnya cinta dan indahnya persahabatan, namun juga perjalanan saat mereka tumbuh dewasa. Kim Tae Ri beradu peran dengan Nam Joo Hyuk, Bona, Choi Hyun Wook,dan Lee Ju Myung. Twenty Five Twenty One akan tayang perdana pada Sabtu, 12 Februari 2022 di Netflix.

