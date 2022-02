Cara Nam Joo Hyuk Dalami Karakter sebagai Jurnalis di Twenty Five Twenty One

Nam Joo Hyuk dalam drama Korea Twenty Five Twenty One. Dok. Netflix.

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Nam Joo Hyuk melakukan berbagai persiapan sebelum memerankan karakter Baek Yi Jin di drama Twenty Five Twenty One. Baek Yi Jin merupakan putra tertua dari sebuah keluarga yang hancur karena krisis ekonomi dan bekerja keras untuk menjadi seorang jurnalis.

Nam Joo Hyuk bertemu langsung dengan jurnalis olahraga untuk mengetahui lebih dalam mengenai dunia jurnalistik. "Saya sendiri bertemu dengan jurnalis olahraga dan saya belajar tentang situasinya, berita apa yang sedang hangat hari ini," kata Nam Joo Hyuk dalam konferensi pers virtual pada Rabu, 9 Februari 2022.

Aktor 27 tahun ini berusaha mempelajari karakternya dengan baik dan selalu mengevaluasi apakah yang dilakukannya sudah benar atau belum, termasuk saat melakoni adegan reportase.

"Saya ingin melakukannya dengan benar dihadapan penonton dan saya ingin belajar dari mereka, apa yang harus saya fokuskan untuk menggambarkan karakter tersebut. Saya banyak berkomunikasi dengan jurnalis olahraga yang sesungguhnya," kata Nam Joo Hyuk.

Selain bercita-cita menjadi jurnalis, Baek Yi Jin digambarkan memiliki banyak pekerjaan paruh waktu, salah satunya yang terlihat di trailer adalah loper koran. Baek Yi Jin berkeliling mengantarkan koran dengan mengendarai sepeda dari rumah ke rumah. Tidak sulit bagi Nam Joo Hyuk melakukan berbagai pekerjaan paruh waktu karena dia sudah punya pengalaman untuk itu sebelumnya. "Saya pengalaman melakukan beberapa pekerjaan paruh waktu dan itu membantu saya," katanya.

Twenty Five Twenty One mengambil latar tahun 1998, terutama saat Krisis Ekonomi Asia melanda. Drama bergenre romantis ini tak hanya mengangkat manisnya cinta dan indahnya persahabatan, namun juga perjalanan saat para karakter tumbuh dewasa.

Nam Joo Hyuk mengaku tidak melakukan banyak riset mengenai situasi 24 tahun lalu, di mana saat itu dia masih berusia empat tahun. Nam Joo Hyuk lebih banyak membaca naskah yang diterimanya dan melihat beberapa dokumen lama untuk melihat situasi di tahun 1998.

"Saya mencoba menebak situasinya saat itu, tentu pemahaman saya tidak akan 100 persen, tetapi saya mencoba menebak dengan melihat video lama dan bahan referensi lain sehingga saya dapat memahami bagaimana situasi di periode tersebut," kata Nam Joo Hyuk.

Twenty Five Twenty One merupakan drama terbaru karya sutradara Jung Jee Hyu. Nam Joo Hyuk beradu peran dengan Kim Tae Ri. Twenty Five Twenty One akan tayang perdana pada Sabtu, 12 Februari 2022 di Netflix.

