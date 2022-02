Kim Tae Ri Kembali ke Serial Televisi, Alasan Gabung di Twenty Five Twenty One

Kim Tae Ri dalam drama Korea Twenty Five Twenty One. Dok. Netflix.

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea Selatan, Kim Tae Ri akhirnya kembali membintangi serial televisi terbaru berjudul Twenty Five Twenty One, sejak hampir empat tahun absen dari layar kaca. Serial televisi terakhirnya adalah Mr. Sunshine yang tayang pada 2018.

Kim Tae Ri mengungkapkan alasannya menerima tawaran bermain di drama Twenty Five Twenty One adalah karena alur ceritanya yang menghibur. Dia sudah merasa nyaman sejak pertama kali membaca naskahnya. "Sangat menyenangkan dan merupakan drama yang menghibur. Ceritanya indah dan bagus yang akan membuatmu bahagia," kata Kim Tae Ri dalam konferensi pers virtual pada Rabu, 9 Februari 2022.

Selain cerita yang membuatnya terkesan, karakter Na Hee Do yang diperankannya juga menjadi alasan Kim Tae Ri bergabung di drama ini. Na Hee Do merupakan remaja yang percaya diri, pantang menyerah dan terus bekerja keras dalam mengejar impiannya menjadi seorang pemain anggar. Kim Tae Ri mengaku memiliki kemiripan dengan Na Hee Do.

"Hee Do sebenarnya memiliki banyak pesona, namun pesona terbesarnya dia sangat berani, percaya dengan dirinya sendiri, dia tahu apa yang dia suka, dia tahu potensinya," kata Kim Tae Ri. "Sebagai orang yang selalu jujur, saat aku senang aku senang, ketika sedih aku sedih, jadi Hee Do dan saya cukup mirip."

Kim Tae Ri kembali dipertemukan dengan Jung Jee Hyun, sutradara Twenty Five Twenty One yang sebelumnya bekerja sama dengannya di Mr. Sunshine. "Saya merasa sangat bersemangat untuk berkeja sama lagi dengannya," kata Kim Tae Ri. "Kejujurannya membuat saya lebih percaya padanya, jadi kami bisa berbicara dengan jujur, berkomunikasi dengan jelas, itu sebenarnya bagian yang bagus untuk bekerja dengannya lagi."

Kim Tae Ri akan beradu peran dengan Nam Joo Hyuk di Twenty Five Twenty One. Serial yang mengambil latar tahun 1998 hingga 2001 ini tak hanya mengangkat manisnya cinta dan indahnya persahabatan, namun juga perjalanan saat mereka tumbuh dewasa. Twenty Five Twenty One akan mulai tayang perdana pada Sabtu, 12 Februari 2022 di Netflix.

