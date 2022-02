Ukkasya Susul Irwansyah Positif Covid-19, Zaskia Sungkar: Patah Hati Banget

TEMPO.CO, Jakarta - Zaskia Sungkar mengabarkan kalau putra semata wayangnya, Ukkasya Muhammad Syahki terpapar Covid-19, menyusul Irwansyah. Kesedihan amat dirasakan Zaskia ketika harus melihat Ukkasya yang pada Maret nanti berusia satu tahun, sakit untuk pertama kalinya.

"Broken heart banget, perdana ukkasya panas tinggi dan sakit. Sebelumnya ukkasya belum pernah flue sama sekali dibawa traveling pun dia masyaAllah ok, sekali nya dirumah aja akhir-akhir ini langsung copid ya nak," tulis Zaskia di Instagram pada Rabu, 9 Februari 2022.

Zaskia membagikan foto Ukkasya yang menggunakan plester kompres penurun panas untuk anak-anak di dahinya, sambil digendong oleh Irwansyah. Meski suami dan anaknya terpapar Covid-19, Zaskia mengaku bersyukur karena dirinya hingga saat ini masih dinyatakan negatif sehingga bisa merawat dua laki-laki tercintanya.

"Qadarullah, semangat bolu. Alhamdulillah sampe hari ini mami kia negatif dan sehat bisa ngurusin 2 orang kesayangan @irwansyah_15 @ukkasyahki masyaAllah Tabarakallah," tulisnya.

Kakak kandung Shireen Sungkar ini memberikan semangat kepada para ibu di luar sana yang mengalami hal serupa dengannya. Zaskia tetap berpikir positif dan berharap suami dan anaknya segera pulih dalam waktu dekat. "Semangat juga buat semua moms yang mungkin banyak yang lagi ngalemin kayak aku. Tetap tenang insyAllah seminggu membaik semua ya. Semangatt!!" tulisnya.

Foto serupa juga diunggah oleh Irwansyah. Ia mengabarkan kalau kondisi Ukkasya masih ceria meski sedang demam tinggi. Hal tersebut membuat Irwansyah dan Zaskia sedikit lega. "Walau panasnya sampe 39 MasyaAllah ukkasya tetap senyum klo di ajak senyum, abi sama mami sayang ukkasya, cepet sembuh gantengku sayaaang," tulis Irwansyah.

Para sahabat Zaskia dan Irwansyah menuliskan semangat serta doa untuk kesembuhan Ukkasya. "Cepet sembuh baby @ukasyahkii," tulis Raffi Ahmad. "Pet sembu sayang bolu, mama Kia smangatt yaaaaa jagin lav lav nyaa," tulis Ayu Dewi. "Get well soon ukkasyaaaa, Semangat Mamaaa," tulis Fitri Tropica.

Sebelumnya, Irwansyah mengumumkan terpapar Covid-19 pada Minggu, 6 Februari 2022 melalui Instagram Storynya. Ia mengunggah foto saat tangannya diinfus. "Disuruh istirahat lagi dulu sama Allah," tulisnya. Ini kedua kalinya Irwansyah terpapar Covid-19 setelah Juli tahun lalu.

