Drive My Car Dijagokan Memenangkan Oscar 2022, dari Cerpen Haruki Murakami

TEMPO.CO, Jakarta - Film Jepang, Drive My Car diumumkan masuk ke dalam nominasi film terbaik, film berbahasa asing terbaik, sutradara terbaik, dan skenario adaptasi terbaik di Academy Awards ke-94 untuk meraih Piala Oscar tahun ini. Akun Twitter resmi The Academy mengumumkan daftar nominasi Oscar tahun ini pada malam ini, Selasa, 8 Februari 2022.

Setelah melihat daftar nominasi, film Drive My Car langsung memuncaki trending topic dunia malam ini. Netizen dalam berbagai bahasa sepakat menjagokan Drive My Car, yang sudah memenangkan Golden Globe sebagai film berbahasa asing terbaik tahun ini. Tahun lalu, Drive My Car juga masuk nominasi Palme d'Or di Festival Film Cannes sebagai film terbaik tapi kalah oleh film Titane.

"Nominasi Oscar semuanya bagus tahun ini. Drive My Car tetap yang paling layak," tulis @Itsjust****. "Drive My Car ini promosinya humble, subtle, gerilya, benar-benar kerja sinema yang cantik. Dibicarakan orang di mana-mana bahkan tanpa promosi jor-joran dan gak ada plot twist," cuit @arfe****. "Drive My Car dari semua nominasi Oscar," cuit @Rory****. "Menurutku antara Drive My Car sama The Power of the Dog," cuit @penyuka***.

Adegan di film Drive My Car. Foto: Youtube Drive My Car.

Drive My Car merupakan besutan sutradara Ryusuku Hamaguchi. Skenario film yang dirilis tahun lalu itu ditulis oleh Hamaguchi dan Takamasa Oe. Keduanya masuk dalam nominasi Skenario Adaptasi Terbaik Piala Oscar tahun ini. Ini artinya, Hamaguchi berpotensi membawa pulang empat piala jika memenangkan semua kategori itu.

Drive My Car yang dibintangi oleh Hidetoshi Nishijima menceritakan tentang aktor panggung dan sutradara muda, Yusuku Mafuku berduka ditinggal istrinya untuk selama-lamanya. Untuk mengalihkan dukanya, ia menerima tawaran untuk menyutradarai sebuah pertunjukan. Ia bertemu dengan Misaki Watari, diperankan oleh Toko Miura, perempuan muda yang bertugas sebagai sopirnya.

Saat pemutaran perdana, terjadi ketegangan di antara pemain dan kru, terutama Yusuke dengan Koji Takatsuki, seorang bintang TV tampan yang memiliki hubungan dengan mendiang istri Yusuke. Bersama bantuan sopirnya, Yusuke mencari kebenaran masa lalu itu.

