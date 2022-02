Enam Film dan Drama Korea Tayang Februari 2022 di Viu

TEMPO.CO, Jakarta - Viu menghadirkan enam tayangan terbaru yang akan mewarnai hari-hari para pecinta film dan serial Korea di rumah bulan ini. Drama dengan tema romantis, variety show dengan sentuhan olahraga hingga film-film legendaris yang telah mencetak hits di berbagai penjuru negeri akan hadir sepanjang Februari 2022.

Ditemani sederet bintang papan atas Korea, seperti Kim Soo Hyun, Kim Ha Neul hingga So Ji Sub, serta alur cerita yang memompa semangat, simak sinopsis enam tayangan Korea terbaru di Viu edisi Februari 2022.

1. Kill Heel

Kill Heel merupakan drama Korea terbaru yang berpusat pada kehidupan tiga wanita karir yang ambisius di balik industri home shopping. Dengan konflik perebutan kekuasaan, tiga wanita bersaing demi meraih puncak dan ketenaran. Woo Hyun (Kim Ha Neul) memiliki karir biasa saja, dan Ok Sun (Kim Sung Ryung), seorang MC dengan bayaran tertinggi. Ada pula Mo Ran (Lee Hye Young), bak penyihir brutal yang berhasil mendaki puncak kekuasaan. Kill Heel akan tayang di Viu mulai Kamis, 24 Februari 2022.

2. Always

Ditayangkan perdana pada 2011, film Always yang diperankan oleh dua bintang papan atas Korea, Han Hyo Joo bersama So Ji Sub. Film bergenre romantis dan melodrama ini akan menyoroti kisah romansa antara seorang gadis tuna netra bersama mantan petinju.

Cheol Min (So Ji Sub) adalah mantan petinju berhati dingin yang kini telah beralih profesi sebagai penjaga parkir. Dia kemudian secara tidak sengaja bertemu Ha Jung Hwa (Han Hyo Joo), gadis buta yang ceria. Kehadiran Ha Jung Hwa yang terus mengunjungi pos parkir untuk menonton drama bersamanya membuat keduanya semakin lebih dekat, bahkan membuat Cheol Min menjadi lebih terbuka akan masalah tentang dirinya.

Setelah menjalin hubungan asmara, Cheol Min baru mengetahui bahwa secara tidak langsung dia lah penyebab Ha Jung Hwa kehilangan penglihatan sekaligus orang tuanya. Always akan tayang pada Minggu, 27 Februari 2022.

3. Secretly, Greatly

Film klasik yang dibintangi Kim Soo Hyun ini akan menampilkan sisi komedi sang megabintang yang jarang ditemui di berbagai serial drama maupun film. Sejak kecil, Won Ryu Hwan (Kim Soo Hyun) telah dilatih Pasukan Khusus Korea Utara. Dia dikenal sebagai mesin pembunuh yang mematikan.

Ryu Hwan kemudian dikirim ke Korea Selatan sebagai mata-mata. Dalam wujud seorang pria bodoh miskin dan cacat mental, Ryu Hwan kini menetap di pinggiran Seoul dengan identitas sebagai Bang Dong Gu dan bekerja sebagai penjaga toko kecil.

Suatu malam, dia kedatangan kolega di Unit Pasukan Khusus Korea Utara, yaitu Lee Hae Rang (Park Ki Woong). Dia ditugaskan sebagai mata-mata dan menyamar sebagai bintang rock muda. Ada juga mata-mata lainnya, Ri Jae Jin (Lee Hyun Woo) yang bergabung. Secretly, Greatly yang akan hadir mulai Minggu, 13 Februari 2022.

4. Miracle: Letters to the President

Diadaptasi dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 1980-an, film Miracle: Letters to the President menyuguhkan plot cerita komedi, romantis, hingga dipenuhi tangis air mata.

Miracle: Letters to the President mengisahkan Jung Joon Kyeong (Park Jung Min) siswa SMA yang jenius di bidang matematika. Dia tinggal bersama keluarganya di pedesaan tanpa jalan di Provinsi Gyeongsang Utara. Impian seumur hidup Joon Kyeong adalah memiliki perhentian kereta api di desanya. Dia mencoba berbagai cara untuk membangun stasiun, termasuk menulis lusinan surat kepada presiden Korea Selatan serta dengan bantuan Song Ra Hee (Im Yoon A).

Semula, penonton akan dibuat kagum dengan perjuangan dan niat mulia Joon Kyeong. Namun setelah ditelusuri lebih dalam, Joon Kyeong memiliki alasan utama lain mengapa dia bersikeras ingin membangun stasiun. Miracle: Letters to the President mulai tayang pada Minggu, 20 Februari 2022.

5. All That Pingpong!

Variety show All That Pingpong! yang dikenal juga dengan This Is Pingpong! ini menghadirkan hiburan tenis meja pertama di Korea yang akan dipandu oleh Kang Ho Dong bersama Eun Ji Won.

Tayang perdana di Viu mulai Rabu, 2 Februari 2022, All That Pingpong! berisikan para pemain bertabur bintang yang akan menjalani beragam pelatihan yang sulit, bersaing dengan atlet professional, hingga menghadiri pertemuan atletik nasional. Nantikan keseruan para bintang tamu sebagai tim tenis meja terbaik dan perjuangan saat menghadapi berbagai tantangan spesial.

6. My Sassy Girl

My Sassy Girl merupakan salah satu film yang masuk dalam jajaran film tersukses dalam industri perfilman Korea. Film yang dibintangi Jun Ji Hyun dan Cha Tae Hyun berhasil memecahkan rekor dengan jumlah penonton mencapai 4,8 juta. Meskipun film My Sassy Girl sudah berlangsung selama 20 tahun lalu, tetapi cerita romantis dari film klasik ini memang terbilang relevan dengan kehidupan percintaan masa sekarang dan di re-make di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Dikisahkan pertemuan Gyun Woo (Cha Tae Hyun) dengan gadis berhati dingin yang diperankan oleh Jun Ji Hyun di kereta bawah tanah membuat dia jatuh hati. Gyun Woo rela melakukan segalanya demi mendapatkan cinta gadis itu. Namun ternyata, gadis tersebut memiliki cerita yang memilukan dalam perjalanan hidupnya. My Sassy Girl tayang mulai Minggu, 6 Februari 2022.

