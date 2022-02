Stephanie Poetri dan Warren Hue akan Tampil di Konser 88rising Double Happiness

TEMPO.CO, Jakarta - 88rising kembali menghadirkan konser Double Happiness sebagai festival digital global dalam rangka perayaan Tahun Macan. Festival ini akan ditayangkan pada Sabtu, 5 Februari 2022 pukul 10.00 WIB di Facebook, YouTube,dan SiriusXM 88rising.

Sejumlah musisi ternama dari Korea, Jepang, termasuk Stephanie Poetri dan Warren Hue yang mewakili artist Indonesia akan tampil dalam pertunjukan eksklusif ini. Penampilan spesial artis 88rising lainnya yaitu Jackson Wang, MINO, Woosung, Audrey Nuna, Seori, MILLI, Adawa, Alex Porat, M Anh, Shayiting EL, Youngohm, Yuzhen.

Dipersembahkan oleh Lexus, dengan dukungan sponsor tambahan dari Injective Labs, konser livestream Double Happiness merupakan pertunjukan amal yang diusung 88rising. Hasil donasinya akan dipergunakan untuk mendukung Kolektif Kesehatan Mental Asia yang menciptakan komunitas suportif dan berempati, bekerja sama dengan profesional dan organisasi kesehatan mental, dan merayakan kisah kesehatan mental sebagai orang Asia.

Konser ini mengikuti kesuksesan besar acara virtual Asia Rising Together tahun lalu yang ditonton sebanyak 5 juta orang, dan mendapatkan Gold Shorty Award di tahun 2021. Asia Rising Together merupakan pertunjukan musik intim, keluarga dan budaya, serta menyoroti bisnis dan tujuan lokal AAPI (Asian American and Pacific Islander), merayakan dan mengangkat komunitas Asia dan AAPI global. Kesuksesan Asia Rising Together mengikuti terobosan livestream Asia Rising Forever tahun 2020 yang menjadi trending topic nomor satu di YouTube dan Twitter dengan ditonton 8,5 juta penonton.

Brand otomotif mewah Lexus membuat konten bersama dengan 88rising untuk streaming langsung dan menjadi sponsor utama. “Lexus dan 88rising memiliki visi yang sama untuk meningkatkan visibilitas dan representasi Asia di dunia seni dan hiburan,” kata Vinay Shahani, Wakil Presiden Pemasaran Lexus dalam keterangannya pada Jumat, 4 Februari 2022. “Kami sangat senang bekerja dengan 88rising untuk meluncurkan acara global ini, mempromosikan seniman Asia berbakat, dan menghormati tradisi liburan yang bermakna ini.”

Pada November lalu, 88rising bekerjasama dengan Goldenvoice juga sukses mengadakan Head In The Cluoud, salah satu festival musik paling menarik di pantai barat. Festival dua hari ini menampilkan talenta Asia yang luar biasa dari setiap genre, dari K-Pop hingga indie rock, dan memamerkan kurasi sempurna kolektif, dari barisan hingga vendor makanan lokal. Baru-baru ini juga diumumkan bahwa 88rising akan menghadirkan Head In The Clouds Forever, sebuah puncak pengalaman bersejarah dan langsung dari apa yang diwakili oleh 88rising, di Coachella tahun ini.

Baca juga: Stephanie Poetri Tampil di Head In The Clouds, Titi DJ Cium dan Peluk Layar TV

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.