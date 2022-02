Rekomendasi Film dan Serial yang Wajib Ditonton di Disney+ Hotstar Februari 2022

The Book of Boba Fett. Dok. Disney+ Hotstar.

TEMPO.CO, Jakarta - Disney+ Hotstar menghadirkan film dan serial baru di bulan Februari 2022. Drama Korea terbaru yang dibintangi aktor ternama Seo Kang Joon dan Lee Si Young, film The King's Man, hingga serial animasi yang cocok untuk dinikmati bersama keluarga akan tayang eksklusif bulan ini di Disney+ Hotstar.

Berikut daftar film dan serial yang wajib ditonton di Disney+ Hotstar Februari 2022:

Grid

Menyusul kesuksesan Stranger, penulis ternama Lee Su Yeon merilis serial terbaru berjudul Grid. Drama bergenre science fiction ini dibintangi oleh Seo Kang Joon dan Lee Si Young

Sosok misterius yang telah menyelamatkan umat manusia dari sebuah krisis, tiba-tiba muncul dan membantu seorang pembunuh. Serial misteri yang menegangkan ini mengikuti perjalanan seorang pejabat pemerintahan dan seorang detektif dalam upayanya untuk menyelidiki kasus penuh rahasia guna menemukan kebenaran.

The Book of Boba Fett

Petualangan Star Wars yang menegangkan yang menceritakan kisah seorang bounty hunter bernama Boba Fett dan seorang pembunuh bayaran bernama Fennec Shand. Keduanya akan berkelana menyusuri bagian underworld dari Galaxy untuk kembali ke padang pasir Tatooine guna menguasai wilayah yang pernah dikuasai oleh Jabba the Hutt bersama kelompok penjahat pimpinannya. Streaming season finale The Book of Boba Fett di Disney+ Hotstar mulai Rabu, 9 Februari 2022.

Ron’s Gone Wrong

Film produksi 20th Century Studios dan Locksmith Animation ini menceritakan tentang Barney, seorang siswa sekolah menengah, dan Ron, teman barunya yang merupakan robot yang dapat berjalan dan bicara, yang berfungsi sebagai 'Sahabat Luar Biasa'. Berbagai fitur Ron yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya membawa Barney dan Ron ke dalam petualangan yang mempererat persahabatan mereka. Ron's Gone Wrong akan tayang pada Rabu, 16 Februari 2022.

The King's Man

Saat kumpulan tiran dan dalang kriminal berkumpul untuk merencanakan perang yang dapat memusnahkan jutaan orang, ada satu sosok yang harus berpacu dengan waktu untuk menghentikan aksi mereka. Temukan asal usul badan intelijen independen pertama di The King's Man.

The King's Man disutradarai oleh Matthew Vaughn dan dibintangi oleh Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, dengan Djimon Hounsou, dan Charles Dance. The King's Man diadaptasi dari buku komik The Secret Service oleh Mark Millar dan Dave Gibbons. The King's Man akan tayang pada Rabu, 23 Februari 2022.

The Proud Family: Louder and Prouder

Menceritakan petualangan dari seorang gadis yang baru menginjak usia 14 tahun, Penny Proud, dan keluarganya, keluarga Proud, dalam menjalani kehidupan modern yang gembira dan semangat. The Proud Family: Louder and Prouder tayang pada Rabu, 23 Februari 2022.

The French Dispatch

Dari ide visioner seorang Wes Anderson, film ini mengangkat kumpulan cerita yang dimuat di edisi terakhir majalah Amerika di sebuah kota fiksi di Prancis, Ennui-sur-Blasé, pada abad ke-20. Setelah kematian Arthur Howitzer, editor dari The French Dispatch, staf dari Howitzer berkumpul untuk menulis berita kematiannya, yang menghasilkan empat cerita.

Pertama, sebuah catatan perjalanan dari bagian kota paling kumuh, terinspirasi dari Herbsaint Sazerac (Wilson). Kedua, J.K.L. Berensen (Swinton) menulis The Concrete Masterpiece tentang Moses Rosenthaler (Del Toro), seorang pelukis kriminal yang gila, dan penjaga penjaranya (Seydoux). Ketiga, Revisions to a Manifesto karya Lucinda Krementz (McDormand, karakternya merupakan penghormatan kepada penulis ikonik The New Yorker, Mavis Gallant), dengan cerita cinta dan kematian di tengah pemberontakan mahasiswa. Keempat, Roebuck Wright (Jeffrey Wright) menulis kisah menegangkan tentang narkoba, penculikan dan perjamuan mewah, yang berjudul The Private Dining Room of the Police Commissioner.

The French Dispatch dipenuhi dengan visual yang menarik dan memanjakan mata, serta elemen yang kompleks, detail, dan lucu, sesuai dengan yang diharapkan oleh penonton dari karya penulis-sutradara Wes Anderson. The French Dispatch tayang pada Rabu, 2 Februari 2022.

The Wonderful Winter of Mickey Mouse

Hanya ada kesenangan dan kegembiraan bagi Mickey dan teman-temannya, Minnie, Donald, Daisy, Goofy dan Pluto saat mereka memulai petualangan baru, mengarungi dunia yang penuh dengan rintangan di mana apapun dapat terjadi dengan keajaiban Disney. Setiap episode yang berdurasi 7 menit dipenuhi dengan komedi penuh tawa dengan latar modern, kisah yang tak lekang oleh waktu, musik baru, dan gaya seni khas film pendek Mickey Mouse.

Serial ini menampilkan cerita yang terinspirasi dari berbagai area bermain yang ada di Disneyland dan Disney World oleh kameo dari karakter ikonik Disney. The Wonderful Winter of Mickey Mouse mulai tayang di Disney+ Hotstar pada Jumat, 18 Februari 2022.

