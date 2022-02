YG Entertainment Umumkan 10 Artisnya Telah Sembuh dari Covid-19

TEMPO.CO, Jakarta - YG Entertainment mengumumkan bahwa 10 artis yang berada di bawah naungannya yang sebelumnya positif Covid-19 telah sembuh. Kesepuluh artis tersebut sudah dibebaskan dari isolasi mandiri oleh departemen pencegahan penyakit.

Dalam kurun waktu lima hari, 23-27 Januari 2022 terdapat 10 artis YG Entertainment yang dinyatakan positif Covid-19. Mereka adalah merupakan anggota dari grup idola K-Pop. Dari iKON ada Kim Jin Hwan, Song Yun Hyeong, Kim Donghyuk, Junhoe, dan Chanwoo. Lee Seung Hoon WINNER, serta anggota TREASURE yaitu Yoshi, Hyunsuk, Junkyu, dan Mashiho.

"Semua artis di atas tidak menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan selama karantina mereka, dan mereka saat ini merasa dalam kondisi yang sangat baik," kata YG Entertainment pada Kamis, 3 Februari 2022, dikutip dari Allkpop.

YG Entertainment mengucapkan terima kasih kepada para penggemar yang telah memberikan dukungan kepada para idolanya dan kepada tenaga kesehatan yang selama berjuang ini melawan Covid-19.

"Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para penggemar karena telah mengirimkan perhatian dan dorongan mereka, dan juga berterima kasih kepada semua tenaga kesehatan yang berjuang untuk mengatasi Covid-19," kata YG Entertainment.

TREASURE dijadwalkan akan comeback pada Selasa, 15 Februari 2022 dengan mini album pertama mereka, The Second Step: Chapter One.

"TREASURE telah menyelesaikan semua persiapan untuk comeback mereka termasuk perekaman album, syuting video musik, dan latihan koreografi sambil mengikuti pedoman pencegahan penyakit secara menyeluruh," kata YG Entertainment pada Kamis, 27 Januari 2022, dikutip dari Soompi.

