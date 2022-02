Film Akad Tayang Hari Ini di Bioskop, Tentang Harapan Perempuan untuk Melajang

TEMPO.CO, Jakarta - MAXStream merilis film Akad yang dibintangi Kevin Julio, Indah Permatasari, dan Mathias Muchus hari ini mulai tayang di bioskop Tanah Air, Kamis, 3 Februari 2022. Film ini produksi kolaborasi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), BUMN pengembang DPSP The Mandalika, rumah produksi IFI sinema dan E-motion Entertainment.

Film ini mengisahkan tentang perjalanan cinta seorang perempuan yang tidak ingin menikah. “Film ini terinspirasi dari lagu Akad ciptaan Mohammad Istiqamah Djamad atau Mas Is ini dikemas dengan garis cerita yang sederhana, mudah dipahami, dan mengambil latar tempat di Mandalika Nusa Tenggara Timur, sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di Indonesia,” kata Vice President Digital Lifestyle Telkomsel Nirwan Lesmana yang menaungi MAXStream, sebagai layanan over the top (OTT) Marketplace di Indonesia.

Menurut Nirwan, pengambilan tempat d Mandalika Nusa Tenggara Timur ini bertujuan bukan semata memenuhi kebutuhan hiburan tapi juga mendorong tumbuhnya minat bagi masyarakat untuk mengenal dan berkunjung ke salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika dan mendukung eksistensi musik lokal.

“Melalui film orisinal ini, MAXstream berharap dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan industri kreatif lokal anak negeri, mulai dari film, musik, serta penguatan sektor pariwisata domestik Indonesia,” kata dia.

Film Akad yang disutradarai oleh Reka Wijaya ini berkisah tentang seorang sopir taksi online bernama Pak Abdi (diperankan Mathias Muchus), menginginkan anak perempuannya, Indira (Indah Permatasari) agar segera menikah. Tapi keinginan sederhana Pak Abdi tersebut tak mudah untuk diwujudkan lantaran Indira sudah memiliki pilihan hidup untuk tidak menikah.

Indira tidak mau lagi merasakan kehilangan ditinggalkan oleh orang tersayang setelah ibunya meninggal. Perjalanan hidup Indira pun kemudian berubah seiring pertemuan yang terjadi bersama sosok Dion (Kevin Julio) di waktu yang tak terduga. Perjalanan cinta dalam film ini akan menggambarkan bagaimana kehadiran Dion di kehidupan Indira dapat membuka jalan dalam mewujudkan keinginan Pak Abdi atau justru sebaliknya.

Film ini juga menawarkan pergolakan perasaan bagi para penonton. Mulai dari harapan, kerinduan, pengorbanan, ketakutan, penolakan, prasangka, marah, benci hingga jatuh cinta, semua akan bercampur dalan perjalanan cerita cinta yang mengalir. "Film Akad menarik ditonton, terutama bagi pasangan muda maupun yang masih berupaya menemukan pilihan dalam menjalani hidup sendiri, karena film tersebut akan memberikan berbagai pandangan dan makna tersendiri mengenai sebuah pertemuan, pilihan, dan perjalanan hidup bersama pasangan," kata Nirwan.

