Dikenal sebagai The Little Tramp, ini Kisah Masa Kecil Charlie Chaplin

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 2 Februari 1914 merupakan hari yang penting bagi salah satu aktor komedi fenomenal dunia, Charles Spencer Chaplin. Pada waktu itu, aktor yang lebih dikenal dengan nama Charlie Chaplin tersebut memulai debutnya di film Making A Living.

Film tersebut merupakan film komedi bisu, menampilkan performa Chaplin yang berperan sebagai Edgar English. Film tersebut sukses menjadi pelopor film drama-komedi bisu yang menginspirasi banyak film setelahnya.

Sebelum memulai debutnya tersebut, Charlie Chaplin telah mengasah bakat aktingnya sejak berusia muda. Dilansir dari history.com, Chaplin mulai berakting sejak berusia 5 tahun. Pada waktu itu, Chaplin kecil berperan sebagai penyair di atas panggung menggantikan ibunya yang suaranya tiba-tiba bermasalah.

Tak disangka, performa Chaplin dalam melantunkan lagu "Jack Jones" memukau sekaligus mengundang tawa penonton. Setelah tampil di pertunjukan tersebut, Chaplin mulai tampil di banyak pertunjukan-pertunjukan lainnya.

Meskipun memiliki bakat yang luar biasa dalam berakting, Chaplin kecil ternyata juga menerima berbagai masalah. Dilansir dari history.co.uk, pada saat berusia tujuh tahun, Chaplin terpaksa harus tinggal di panti asuhan karena ibunya tidak mampu mengurusnya secara ekonomi.

Selama 18 bulan, Chaplin tinggal sekaligus belajar membaca dan menulis di panti asuhan tersebut. Setelah pendidikannya selesai, Chaplin harus menghadapi kenyataan pahit untuk hidup tanpa keluarga. Sebab, ibunya masuk rumah sakit jiwa, sementara ayahnya sibuk menjadi pemabuk hingga meninggal pada usia 32 tahun.

Karir Charlie Chaplin di dunia hiburan mencapai puncaknya ketika ia bermain di film The Tramp (1915). Film tersebut tayang satu tahun setelah film debutnya, Making A Living, ditayangkan. Dalam The Tramp, Chaplin berperan sebagai sosok The Little Tramp yang memiliki cara jalan dan gerak-gerik yang unik.

The Little Tramp tampil dengan celana baggy, topi fedora bulat, dan kumis palsu tebal. Peran Charlie Chaplin sebagai The Little Tramp sukses membuat orang-orang tertawa dan terpukau. Karena itu, Chaplin kemudian memainkan karakter yang sama di berbagai film-film selanjutnya.

BANGKIT ADHI WIGUNA

Baca: 3 Fakta Unik Charlie Chaplin, Mengapa Membenci Film Pertamanya?

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.