Whoopi Goldberg Sebut Holocaust Bukan Rasis, ABC Hukum Tak Boleh Tampil 2 Pekan

Whoopi Goldberg. Charles Sykes/Invision for Advertising Week/AP

TEMPO.CO, Jakarta - Komedian dan aktris Amerika Serikat, Whoopi Goldberg mendapatkan sanksi penangguhan tampil membawakan program The View selama dua pekan oleh manajemen stasiun televisi ABC yang menayangkan program itu. Sanksi dijatuhkan sejak Selasa, 1 Februari 2022 itu lantaran pernyataannya mengenai Holocaust yang dianggap menyakitkan.

Dalam tayangan The View pada Senin, 31 Januari 2022, bintang film Sister Act ini berulang kali mengatakan kasus Holocaust, yakni pembantaian enam juta orang Yahudi oleh Nazi saat dimulainya Perang Dunia II, bukan merupakan tindakan rasialisme. Padahal, genosida sepertiga dari jumlah orang Yahudi itu didasarkan lantaran menilai mereka ras yang lebih rendah.

"Holocaust bukan tentang ras tapi ketidakmanusiawian manusia terhadap manusia," kata Goldberg berulang-ulang. Saat itu, sebenarnya rekan host di acara itu sudah menentang pernyataannya dan menyatakan, bagaimanapun, Holocaust didorong oleh supremasi kulit putih.

Alih-alih mengoreksi ucapannya, Goldberg tetap dengan pernyataannya. "Tetapi ini adalah dua kelompok orang kulit putih. Ini adalah orang kulit putih yang melakukannya pada orang kulit putih, jadi kalian akan bertarung di antara kalian sendiri."

Pernyataan ini dianggap sangat menyakitkan dan salah. Apalagi, pernyataan Goldberg ini muncul di tengah meningkatnya antisemitisme dan ketidaktahuan tentang Holocaust.

Whoopi Goldberg. AP/Richard Drew

Whoopi akhirnya menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Tapi Presiden ABC News, Kim Godwin pun memutuskan untuk menskorsnya selama dua pekan. “Sementara Whoopi telah meminta maaf, saya telah memintanya untuk meluangkan waktu untuk merenungkan dan mempelajari dampak dari komentarnya,” katanya.

Godwin menuturkan, seluruh jaringan di ABC News menunjukkan solidaritasnya terhadap rekan, saudara, keluarga, dan komunitas Yahudi. “Seluruh organisasi ABC News berdiri dalam solidaritas dengan rekan, teman, keluarga, dan komunitas Yahudi kami.”

Dalam penampilan selanjutnya di The Late Show yang dipandu Stephen Colbert pada Senin lalu, Goldberg mengungkapkan permintaan maafnya. Sebagai orang kulit hitam, dia menganggap rasisme didasarkan pada warna kulit. "Saya mengerti. Orang-orang marah. Saya menerima itu, dan saya melakukannya untuk diri saya sendiri."

Permintaan maaf itu ia ungkapkan sekali lagi saat mengantar The View kemarin, sebelum akhirnya diskors. “Saya mengatakan sesuatu yang saya merasa bertanggung jawab karena kata-kata saya mengecewakan banyak orang,” kata dia.

Pernyataan Whoopi Goldberg sendiri telah menuai reaksi keras dari komunitas Yahudi. Mereka menganggap pernyataan itu berbahaya dan contoh terbaru dari ketidaktahuan yang berkembang tentang genosida Nazi.

THE NEW YORK TIMES | THE GUARDIAN