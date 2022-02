Imlek 2022: Shio Macan Selebritas Dunia, Selain Tom Cruise Siapa Lagi?

TEMPO.CO, Jakarta - Perayaan Tahun Baru Cina atau yang juga disebut sebagai Hari Raya Imlek merupakan perayaan penting di Cina dan bagi orang-orang keturunan Cina, Tahun Baru Cina 2022 jatuh pada 1 Februari 2022. Tanggal tersebut juga menandakan berakhirnya tahun kerbau dan dimulainya tahun macan.

Melansir dari lifestyleasia.com, dalam sistem zodiak Cina, tahun macan hadir setiap 12 tahun, biasanya dimulai dari bulan Februari. Tahun-tahun sebelumnya antara lain 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010. 2012. 2022 dan 12 tahun setelahnya. Orang yang lahir dengan shio macan didomnasi sifat penuh percaya diri, berani, dan bisa dipercaya. Namun, orang dengan karakter ini cenderung keras kepala dan egois. Tokoh-tokoh selebriti dunia berikut, merupakan kelahiran tahun macan.

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio menjadi selebriti keturunan Amerika dengan shio macan berikutnya. Mengutip laman imdb.com, pria kelahiran 17 November 1974 dikenal sebagai aktor yang telah membintangi banyak film. Beberapa judul film yang pernah dilakoninya, antara lain Catch Me If You Can, Gangs of New York, Blood Diamond, The Departed, dan Inception. Leonardo DiCaprio juga merupakan seorang produser film.

Michelle Yeoh

Lahir di Kota Ipoh, Malaysia Barat, pada tahun macan, Michelle Yeoh merupakan aktris yang memiliki darah Han Cina (Hokkien)- Malaysia. Dilansir dari empireonline.com, perempuan kelahiran 6 Agustus 1962 ini adalah seorang selebriti, model, dan produser asal negeri Jiran. Michelle Yeoh masuk ke dalam 50 Orang Tercantik di Dunia berdasarkan Majalah People pada 1997.

Jodie Foster

Melansir dari imdb.com, Jodie Foster merupakan aktris sekaligus produser film kelahiran 19 November 1962. Perempuan asal Amerika ini memulai karirnya sebagai aktris cilik yang tomboi. Pemilik nama lengkap Alicia Christian Foster telah membintangi beberapa film, seperti Taxi Driver (1976), The Accused (1988), dan The Silence of the Lambs (1991).

Tom Cruise

Melansir dari onthisday.com, pemilik nama lengkap Thomas Cruise Mapother IV ini merupakan pra kelahiran 3 Juli 1962. Tom Cruise memulai debutnya sebagai aktor ketika berusia 19 tahun melalui film bertajuk Endless Love (1981). Puncaknya, pria bershio macan ini terkenal karena peran yang dilakoninya sebagai Ethan Hunt, agen rahasia, dalam serial film Mission Impossible.

NAOMY A. NUGRAHENI

