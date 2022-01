3 Lagu Amal Paling Sukses dalam Sejarah

Musisi USA for Africa yang menyanyikan lagu We are The World pada 1985. People

TEMPO.CO, Hollywood -Sebuah lagu yang diciptakan memiliki banyak tujuan, salah satunya adalah untuk menggalang donasi atau dikenal dengan lagu amal.

Salah satu lagu amal yang fenomenal adalah We Are The World yang dinyanyikan oleh Michael Jackson bersma 44 penyanyi dan musisi lainnya.

Tahukah Anda selain We Are The World ada sejumplah lagu amal lain yang sudah diciptakan dan berikut ini adalah tiga lagu amal paling sukses yang pernah diciptakan.

We Are The World

We Are The world adalah lagu amal yang paling sukses dan banyak menyita perhatian sedunia. Lagu ini diciptakan oleh Michael Jackson dan Lionel richie pada 1985 dan diproduksi oleh Quincy Jones. Lagu ini dibawakan oleh 45 musisi pop yang menamakan dirinya United Support of Artist for Africa (USA for Africa).

Lagu ini adalah sebuah lagu amal yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dalam membantu usaha penanggulangan kelaparan di Ethiopia. Tercatat lagu ini berhasil terjual hingga 20 juta kopi di seluruh dunia dan masuk ke dalam 30 single terlaris sepanjang masa.

Just Another Day In Paradise

Just Another Day In Paradise adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh Phil Collins bersama Willie Norwood. Lagu ini diproduksi oleh Collins bersama dengan Hugh Pagdam dan penyanyi lagu ini adalah Collins.Lagu ini membawa isu tunawisma.

Pada 1990, lagu ini berhasil meraih gelar Best British Single dan di tahun 1991 berhasil meraih Grammy Award dalam kategori Record of The Year.keuntungan yang diperoleh oleh Collins dari lagu ini disumbangkan kepada The Topsy Foundation. Sebuah badan amal asal Afrika Selatan, dan digunakan untuk menangani masalah HIV AIDS serta pengentasan kemiskinan di Afrika Selatan.

Di samping itu, Collins juga menjadi donatur bagai banyak lembaga amal yang lain, seperti Andre Agassi Foundation for Education, Children With Leukimia, Kidney Research UK, National Literacy Trust, dan berbagai lembaga amal yang lain.

That’s What Friend Are For

That’s What Friend Are For adalah sebuah lagu yang ditulis oleh Burt Bacharach dan Carole Bayer Sager.

Lagu ini pertama kali direkam dan diedarkan pada 1982. Lagu ini dirilis sebagai suatu lagu yang bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi penelitian dan pencegahan di AIDS. Lagu ini berhasil mengumpulkan US$ 3 Juta sejak dipasarkan.

Itulah beberapa lagu amal yang pernah diciptakan dan berhasil mengumpulkan dana bagi tujuan-tujuan kemanusiaan.

