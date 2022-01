Hari Ini di 1985: Kilas Balik Rekaman We Are The World di Amerika Serikat

Musisi USA for Africa yang menyanyikan lagu We are The World pada 1985. People

TEMPO.CO, Hollywood -We Are the World adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh Michael Jackson bersama dengan Lionel Richie pada 1985 dan diproduksi oleh Quincy Jones, tepat hari ini 37 tahun silam di Amerika Serikat.

Lagu ini dibawakan oleh sebuah supergrup yang beranggotakan 45 musisi pop. Supergrup ini menamakan dirinya United Support of Artists for Africa (USA for Africa).

Lagu ini bertujuan sebagai bentuk penggalangan donasi bagi usaha penanggulangan kelaparan di Ethiopia.

Menurut Songfacts dan La Times, lagu ini terinspirasi dari sebuah lagu amal berjudul Do They Know It’s Christmas? yang dirilis pada November 1984.

Rekaman lagu We Are the World dimulai pada 28 Januari 1985. Proses rekaman lagu ini dilakukan selama dan setelah gelaran American Music Awards di A&M Studios, Hollywood, California. Bahkan, Michael Jackson harus absen dari American Music Awrds untuk melakukan rekaman bagian korus supaya bisa dijadikan pedoman bagi artis yang lain.

Saat sesi latihan, banyak dari penyanyi pria pada lagu ini yang mengeluh karena kunci lagu yang terlalu tinggi dan vokal mereka tidak sampai. Quincy Jones meminta mereka untuk tidak menyanyi dulu sampai kunci korus diturunkan dahulu.

Kisah unik dari sesi rekaman lagu ini adalah Bob Dylan yang tidak biasa menyanyi dengan dikeliling oleh banyak orang di studio. Akhirnya, Stevie Wonder mengajari Dylan sambil menirukan suara Dylan menggunakan piano dan akhirnya Dylan berhasil menyanyikan potongan lirik dengan sempurna dan orang-orang yanga da di studio bertepuk tangan.

Pada akhirnya, lagu ini dirilis pada 7 Maret 1985 dan lagu ini meledak di pasaran serta banyak orang yang mulai bersimpati dan menunjukan kepeduliannya kepada masyarakat Afrika. Di samping itu, pada pemakaman Michael Jackson di Staples Center, Los Angeles, Amerika Serikat pada 7 Juli 2009, lagu ini dinyanyikan sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada Jackson.

EIBEN HEIZIER

