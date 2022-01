Sheryl Sheinafia Rilis Lagu Earn It, Ketidakpastian Hubungan Jadi Pesan Utama

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Sheryl Sheinafia merilis single terbaru berjudul Earn It pada Jumat, 28 Januari 2022. Earn It melengkapi trilogi dari lagu sebelumnya, Want Ur Love yang dirilis pada November lalu.

Bekerja sama kembali dengan tim produksi Want Ur Love, Earn It diproduseri oleh Happie dan Chaz dari Tha Aristocratz. Lirik lagu ditulis oleh Sheryl Sheinafia bersama tim penulis yang terdiri dari Chaz Jackson, Dashawn White, Sophia Quinn, dan Orlando Willamson. Proses rekaman Earn It dilakukan di studio privat milik EMPIRE, yaitu EMPIRE Studios, San Fransisco.

Lirik Earn It menggambarkan tentang kesempatan kedua. Rasa insecure dan juga ketidakpastian akan sebuah hubungan menjadi pesan utama dari single Earn It.

"Earn It adalah upaya yang aku lakukan untuk membangun tiang kepercayaan dan pemahaman sebagai pengingat aku dan pasanganku untuk mengembalikan frekuensi kami yang telah memudar. Lagu ini bergenre pop, dengan basic R&B dan melodi 80s yang santai," kata Sheryl Sheinafia dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Kamis, 27 Januari 2022.

Pada November lalu, Sheryl Sheinafia merilis Want Ur Love, sebuah karya yang cukup menantang terutama dalam prosesnya yang membawa musiknya ke level baru. Want Ur Love berbicara mengenai suatu perasaan mendesak untuk memulai perubahan, suatu perasaan yang sering dirasakan pasangan kekasih.

Perilisan Want Ur Love tidak hanya menandai kembalinya Sheryl Sheinafia, namun juga debut resminya di bawah label rekaman EMPIRE asal Amerika Serikat, yang merupakan rumah bagi rilisan musik dan perjalanan karier dari banyak musisi seperti Afgan, Anderson Paak, Kendrick Lamar, Iggy Azalea, Snoop Dogg, Tyga, PJ Morton, dan banyak lagi ikon industri hiburan lainnya.

Sheryl Sheinafia dikenal melalui kariernya di industri musik Indonesia, dan sebagai host dalam program TV, podcast serta aktris. Selain bermusik dan akting, Sheryl Sheinafia juga sukses membintangi sejumlah film layar lebar populer di Indonesia. Sheryl Sheinafia mendapatkan berbagai penghargaan bergengsi dan berhasil merilis tiga album.

