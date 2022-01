Asyik Dibuat Marathon Movie, Inilah 5 Rekomendasi Film Sambut Imlek

Adegan film Crazy Rich Asians. Warner Bros. Entertainment via AP

TEMPO.CO, Jakarta - Imlek sebentar lagi tiba. Sudahkah Anda menyiapkan film untuk ditonton saat marathon movie? Berikut adalah lima rekomendasi film untuk menyambut imlek yang dilansir dari Life at Asia, Ahad, 16 Januari 2022:

1. The Four Seas (2022)

Film ini dirilis tepat pada hari perayaan imlek, 1 Februari 2022. Disutradarai oleh Han Han dan dibintangi Liu Haoran, Zhang Youhao, Qiao Shan, Liu Haocun, Yin Zheng, Shen Teng, dan Zhou Qi, film ini memiliki kisah yang menarik.

Cerita berfokus pada pengemudi akrobat sepeda motor (Liu Haoran) yang memperbarui hubungannya dengan sang ayah yang terasing. Lalu, ia bertemu duo saudara mobil balap dalam sebuah pertemuan kebetulan dan melakukan perjalanan bersama. Di perjalanan itulah mereka menemukan kesenangan.

2. Breaking Through (2022)

Seperti film sebelumnya, film ini juga akan dirilis pada Tahun Baru Cina. Film yang disutradarai Wang Fang dan dibinyangi Meng Meiqi dan Xia Yu ini sangat dinantikan banyak orang.

Breaking Through menceritakan tentang pelatih dan atlet yang memenangkan medali emas pertama kali di the Winter Olympics for China. Dengan adanya film ini, diharapkan banyak hype untuk Winter Olympics 2022 yang akan diselenggarakan di Beijing, Cina.

3. Crazy Rich Asians (2018)

Film yang menampilkan kemewahan, kekayaan, dan tradisi di Singapura ini dibuat berdasarkan novel laris Kevin Kwan dengan judul yang sama. Selain memiliki alur menarik, film ini menciptakan gebrakan dengan semua pemerannya yang merupakan keturunan asia.

Crazy Rich Asians menceritakan Rachel Chu (Constance Wu) dan pacarnya Nick Young (Henry Goulding) yang melakukan perjalanan ke Singapura untuk menghadiri pernikahan temannya. Rachel kemudian menyadari keluarga pacarnya merupakan salah satu keluarga terkaya di Singapura.

4. Kung Fu Hustle (2004)

Film legendaris yang dibintangi Stephen Chow ini masih cocok ditonton hingga kini. DIbalut dengan alur menarik, akting ciamik, dan lelucon menggelitik, film ini sempurna untuk menemani imlek Anda. Ceritanya didasarkan pada kehidupan Sing (Stephen Chow) yang ingin bergabung dengan geng terkenal.

Lalu, Sing menemukan sebuah komunitas yang anggotanya menunjukkan keterampilang kung fu yang luar biasa. Cerita kemudian berkembang menjadi pertarungan antar geng untuk mempertahankan wilayah mereka.

5. Enter the Dragon (1973)

Film yang dibintangi Bruce Lee ini merupakan salah satu alasan mengapa kung fu begitu popular di film-film. Meski terbilang lawas, film ini masih menjadi salah satu yang terbaik dalam genrenya.

Disutradarai Robert Clouse, film ini benar-benar ikonik dan layak Anda tonton berkali-kali, seperti ketika momen imlek. Enter the Dragon menceritakan tentang Lee (Bruce Lee), seorang agen yang menyamar dalam sebuah turnamen di Hong Kong untuk menghancurgan perdagangan opium.

AMELIA RAHIMA SARI

