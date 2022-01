Sebut Miskin juga Privilese dan Panen Hujatan, Indra Kenz Pasarkan Produknya

TEMPO.CO, Jakarta - Crazy rich Medan, Indra Kenz belakangan mendapat sorotan tajam. Tak hanya soal trading yang membuatnya dituding menipu. Pernyataannya bahwa kemiskinan juga merupakan privilese atau hak istimewa membuatnya menjadi viral. Ia dianggap menghina perjuangan orang miskin yang tak punya pilihan menjadi kaya.

Pemilik nama asli Indra Kesuma ini mengungkapkan bahwa orang yang terlahir kurang mampu bisa merasakan indahnya perjuangan dan kesuksesan. Pendapatnya pun jadi kontroversi. Ternyata hal tersebut merupakan caranya mempromosikan buku yang sudah ditulisnya pada awal tahun lalu berjudul Terlahir Miskin = Privilege dan kini siap dirilis.

“Thanks to : netizen dan akun-akun repost yang sudah membuat 'Terlahir Miskin = Privilege’ rame banget jadi perbincangan banyak orang. Semoga buku ini bisa membawah berkah dan membantu banyak orang,” tulisnya pada keterangan video yang diunggah di laman Instagramnya pada Senin, 24 Januari 2022.

Indra Kenz berterima kasih kepada publik yang telah membuat unggahannya menjadi viral bahkan sampai masuk ke media-media besar. Ia juga tidak mempermasalahkan pendapat orang lain mengenai dirinya. “Terserah sih kalian mau bilang gua bego, tolol, maksain pendapat yang salah, terserah itu hak kalian,” katanya dalam video tersebut.

Indra Kenz sedang mempromosikan bukunya. Foto: Instagram Indra Kenz.

“Tapi ketika kalian baca buku ini, kalian akan paham kenapa gua kekeh dan bersikeras kalau terlahir miskin itu privilege. Bukan orang kaya yang punya privilege. Kalian akan ngerti setelah baca buku ini,” kata dia menambahkan.

Keistimewan yang dimaksud Indra adalah seseorang yang terlahir miskin bisa merasakan perjuangan dan menjadi sukses. Indra mengatakan ia tak bermaksud untuk menyinggung suatu pihak. “Di buku ini tertulis di belakang, dalam setiap keluarga pasti ada yang akan memutus rantai kemiskinan. Semoga kamulah orangnya.”

Setelah masyarakat memberikan pro dan kontra terhadap statement yang disebutkan oleh Indra, kini banyak warganet yang membanjiri kolom komentar pada unggahan tersebut dengan pandangan yang berbeda.

“Fvcking genius S3 Marketing as always my guy,” tulis @gazel***. “Ahahaha luar biasa, nicee movee dra,” komentar @sija***. “WTF is thissss the next level strategi marketing 4.0. pdhl w udh belain di Twitter, ternyata inii toh wkwkwk. keren sih,” timpal @muh***.

Tapi, selebgram, Revina VT yang sejak awal kesal dengan cuitan Indra Kenz membuat sindiran. Ia mengunggah foto dengan adiknya dan memberikan nasihat. "Pesanku cuma satu, jangan pernah menggunakan gimmick marketing murahan dan tanpa perasaan hanya untuk menjual produkmu," tulisnya pada unggahan di halaman Instagramnya, kemarin.

ANDINI SABRINA

Baca juga: Disebut Mirip Kai EXO, Indra Kenz Unggah Foto Wajah Aslinya

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.