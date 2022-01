Bioskop Online Tayangkan Original Konten Arini by Love Inc, 4 Februari 2022

Arini by Love Inc. Dok. Bioskop Online.

TEMPO.CO, Jakarta - Bioskop Online merilis original konten terbaru, film Arini by Love Inc, yang mulai tayang pada 4 Februari 2022. Lewat film ini sosok Arini yang sebelumnya dikenal lewat film Love For Sale dan Love For Sale 2, akan kembali hadir sebagai seorang agen jasa pemberi kebahagiaan dari Love Inc.

Film yang disutradarai Adrianto Sinaga dan diproduseri oleh Novia Puspa Sari ini akan menceritakan tentang sosok Arini seorang agen jasa pemberi kebahagiaan bernama Love Inc, yang ingin mengejar kebahagiaannya sendiri dengan mencari seseorang dari masa lalunya. Ternyata, ia harus menghadapi kenyataan bahwa sistem Love Inc, selalu menghapus ingatan masa lalunya.

Sosok Arini yang tampak misterius ini, akan menjadi daya tarik tersendiri dibanding dengan dua film pendahulunya. Pencarian kebahagiaan dan usaha Arini menemukan masa lalunya menjadi tema utama di film ini.

“Lewat film ini, harapannya orang-orang dapat memahami bahwa untuk mencapai kebahagiaan atau memenuhi keinginan dalam hidup memang harus diperjuangkan, seperti apa yang dilakukan Arini, walaupun kita belum tahu seperti apa akhirnya karena kita hidup di bawah tekanan sebuah sistem,” kata Adrianto Sinaga, dalam acara jumpa pers virtual, Selasa 25 Januari 2022.

Head of Content Bioskop Online Gupta Gautama pun mengungkapkan hal senada. “Lewat film ini menyadarkan kita bahwa ada sistem atau society yang ternyata mendikte kita untuk menjadi yang mereka inginkan. Arini mencoba mendobrak sistem tersebut,” kata Gupta.

Karakter Arini masih diperankan oleh Della Dartyan. “Kembali lagi menjadi Arini, tapi dalam versi yang bukan romantis-romantisan. Semoga kali ini tetap bisa mencuri tempat di hati penonton dan bisa menghadirkan sebuah pengalaman baru yang unik, walau tetap bertemu dengan sosok Arini yang sama,” kata Della Dartyan.

Selain Della Dartyan, Arini by Love Inc juga dibintangi Kelly Tandiono, Marissa Anita dan Faris Nahdi. Gupta menjelaskan, Bioskop Online menjual tiket presale mulai 21 Januari seharga Rp 20 ribu.

