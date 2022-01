Na In Woo Jadi Anggota Tetap 2 Days & 1 Night, Syuting Pertama Berjalan Lancar

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Na In Woo resmi menjadi anggota tetap variety show dari KBS, 2 Days & 1 Night. Sutradara produksi, Bang Geul Yi mengatakan kehadiran Na In Woo diharapkan dapat menambah energi baru untuk menghibur para penonton setia 2 Days & 1 Night.

"Selain menjadi aktor, kami menantikan untuk melihat Na In Woo memberikan tawa kepada pemirsa dengan pesona yang beragam termasuk kualitas aneh dan energik sebagai penghibur. Mohon nantikan kesegaran dan energi seorang entertainer pemula di usia 20-an," kata Bang Geul Yi, dikutip dari Soompi pada Selasa, 25 Januari 2022.

Na In Woo merupakan aktor kelahiran 17 September 1994. Na In Woo akan menjadi anggota termuda di 2 Days & 1 Night yang sebelumnya dipegang oleh Ravi. Na In Woo sebelumnya tampil dalam drama River Where the Moon Rises tahun lalu dan berhasil meraih dua penghargaan di KBS Drama Awards 2021.

“Dengan tambahan Na In Woo, kami sangat menantikan chemistry baru yang akan terbentuk dengan anggota yang ada. Posisi anggota yang ada akan berubah ketika maknae (anggota termuda) baru bergabung, dan akan ada beragam kesenangan yang tercipta saat hubungan baru terbentuk. Tolong nantikan chemistry seperti apa yang akan ditunjukkan Na In Woo dengan anggota lain dari Yeon Jung Hoon tertua hingga Ravi," kata Bang Geul Yi.

Mengutip dari Osen, Na In Woo telah menjalani syuting pertamanya sebagai anggota 2 Days & 1 Night pada Jumat, 21 Januari 2022. Na In Woo mengaku telah menjadi penggemar 2 Days & 1 Night sejak lama. Kesempatan yang diberikan ini seperti mimpi Na In Woo yang menjadi kenyataan.

"Saya menyukai program ini sejak saya masih muda, jadi saya hanya berpikir bahwa saya ingin tampil di acara itu suatu hari nanti, tapi terima kasih telah memberi saya kesempatan besar," kata Na In Woo kepada Osen pada Selasa, 25 Januari 2022.

Na In Woo mengungkapkan kesan dan pengalamannya saat menjalani syuting pertama bersama lima anggota 2 Days & 1 Night lainnya, Yeon Jung Hoon, Kim Jong Min, Moon Se Yoon, DinDin, dan Ravi. Na In Woo merasa disambut hangat oleh lima anggota serta kru sehingga syuting berjalan lancar.

"Segera setelah para hyung dan staf muncul untuk pertama kalinya, mereka merawatku dengan sangat hangat dan mencintaiku, jadi aku bisa menyelesaikan syuting pertama dengan lancar. Saya akan mengabdikan diri untuk kesenangan program ini," kata Na In Woo.

