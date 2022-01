Putri Sulungnya Meninggal, Nurul Arifin: Gone to Soon, My Angle Maura

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin dan suaminya, Mayong Laksono tengah berduka. Putri sulung mereka, Maura Magnalia Madyaratri meninggal pada Selasa, 25 Januari 2022 pukul 5.37 dalam usia 27 tahun. Kabar duka ini diungkapkan langsung oleh Nurul di akun Instagramnya satu jam lalu.

Artis senior dan anggota DPR RI Komisi I itu mengunggah kabar duka cita dan foto-foto kenangan bersama Maura. "Gone to soon, my angle Maura. Finally, you find your peace. Ibu, Bapak, dan Dimel akan selalu merindukanmu," tulis Nurul pada keterangan unggahannya.

Di bagian depan berupa lembaran kabar duka, tertulis keterangan, "Tuhan telah memanggil anak sulung/kakak kami: Maura Magnalia Madyaratri (20 September 1994) pada hari ini, 25 Januari 2022 pukul 05.37 WIB," demikian yang tertulis di bagian awal lembaran duka itu.

Anak Nurul Arifin meninggal dunia di usia 29 tahun. Instagram

Saat ini, jenazah Maura disemayamkan di rumah duka. di Jalan Ciloto II/25 Puri Cinere, Pangkalan Jati, Depok. Pada pukul 19 nanti malam, akan dilakukan misa requiem di rumah duka dan jenazah dimakamkan besok, Rabu, 26 Januari 2022 di San Diego Hills.

Para sahabat yang membaca kabar ini memberikan dukungan kepada Nurul Arifin dan Mayong Laksono. "Nderek belo sungkowo, Mbak," tulis Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. "Innalillahi wainnailaihi roji'un. Turut berduka cita. Damai di surga, Maura sayang," tulis Yanti Airlangga, istri Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Sejumlah artis juga mengungkapkan duka cita kepada Nurul Arifin dan suami. "Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya Mbak Nurul," tulis Leony Vitria. "Nurul sayang, turut berduka cita. Semoga keluarga diberikan kesabaran dan tabah," tulis Yati Octavia, artis senior.

Baca juga: Nurul Arifin Mendidik Melalui Komik

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.