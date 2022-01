Para Artis Korea Kecam Penyiksaan Hewan di Drama The King Of Tears, Lee Bang Won

Drama Korea The King Of Tears, Lee Bang Won. Dok. KBS.

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea The King Of Tears, Lee Bang Won menjadi sorotan setelah munculnya kontroversi penyiksaan hewan selama syuting. Seekor kuda terjatuh akibat tali yang diikatkan di bagian kakinya ditarik dan mengalami benturan yang sangat keras di bagian atas tubuhnya hingga mati sepekan setelah syuting.

Aktor Yoo Yeon Seok ikut bersuara menanggapi kejadian tersebut. Selain proses syuting tersebut dianggap menyiksa hewan demi mendapatkan keuntungan, bintang Hospital Playlist itu juga menyoroti keamanan serta keselamatan pemeran pengganti selama melakukan adegan berbahaya.

"Seharusnya tidak ada lagi adegan di mana hewan dibunuh demi uang dan waktu. Keamanan pemeran pengganti juga harus terjamin," tulis Yoo Yeon Seok di Instagram pada Sabtu, 22 Januari 2022.

Dalam salah satu adegan di episode tujuh, terlihat karakter pemeran utama Kim Young Chul, Lee Seong Gye terlempar dari kudanya saat sedang berkuda. Demi membuat adegan tersebut, seekor kuda sengaja ditarik menggunakan tali yang diikatkan di kakinya hingga jatuh ke tanah dengan benturan cukup keras. Selain itu, penunggang kuda yang diperankan oleh aktor pengganti juga ikut terlempar.

Taeyeon SNSD juga meluapkan kemarahannya terhadap kejadian penyiksaan hewan di lokasi syuting The King Of Tears, Lee Bang Won. Taeyon mengunggah tangkapan layar dari pengaduan yang diajukan oleh Korea Animal Rights Advocates (KARA) terhadap drama tersebut.

“Video itu sangat menyakitkan untuk ditonton dan membuat saya menangis. Itu membuatku marah. Bagaimana mereka bisa membuat film seperti itu di zaman sekarang ini. Ini adalah hal yang mengerikan bagi manusia dan hewan. Apakah ada seseorang yang langsung berlari untuk memeriksa keadaan kuda? Siapa yang datang dengan ide ini untuk metode pembuatan film yang luar biasa ini?” tulis Taeyon di Instagram Story.

Aktris Kim Hyo Jin mengunggah kembali video di lokasi syuting saat kuda tersebut ditarik hingga terjatuh. "Sungguh mengerikan... Aktornya terluka, dan kudanya dikatakan telah mati.... Semoga pemeran penggantinya segera sembuh..," tulis Kim Hyo Jin di Instagram pada Kamis, 20 Januari 2022.

Unggahan tersebut dikomentar oleh aktris Gong Hyo Jin yang turut sedih melihat perlakuan buruk terhadap hewan demi sebuah adegan drama. "Itu sangat menyakitkan," tulis Gong Hyo Jin di kolom komentar.

Pada 20 Januari 2022, KBS sebagai pihak produksi serta yang menyiarkan drama tersebut menuliskan permintaan maaf atas kecelakaan yang terjadi. Setelah penonton mengecam adegan yang dinilai merupakan tindakan penyiksaan terhadap hewan itu, KBS langsung memeriksan kondisi kuda untuk memastikan keadaannya setelah peristiwa kecelakaan syuting. KBS mengkonfirmasi kalau kuda yang digunakan mati sepekan setelah syuting adegan berbahaya itu.

"Dengan menyesal kami sampaikan bahwa kuda tersebut mati sekitar seminggu setelah syuting," kata KBS dikutip dari Soompi. "Kami meminta maaf kepada pemirsa karena tidak mencegah kecelakaan ini dan menyebabkan peristiwa yang tidak menguntungkan."

The King of Tears, Lee Bang Won merupakan drama sejarah tentang Raja Taejong, kelahiran Lee Bang Won, yang membantu ayahnya menggulingkan Dinasti Goryeo dan mendirikan Dinasti Joseon. Melansir dari Star News, akibat kejadian ini episode 13 dan 14 The King of Tears, Lee Bang Won batal ditayangkan pekan ini. The King of Tears, Lee Bang Won dijadwalkan tayang setiap Sabtu dan Minggu pukul 21.40 waktu Korea.

