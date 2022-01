Soundwave Ajak Rasakan Kembali Nuansa Konser Lewat Lagu Sing and Dance With Me

TEMPO.CO, Jakarta - Grup duo Soundwave kembali dengan merilis lagu terbaru berjudul Sing and Dance With Me yang sekaligus menjadi single pertamanya di tahun ini. Di single ketiga ini, Jevin Julian dan Rinni Wulandari mengajak pendengar untuk kembali merasakan nuansa konser dan festival, sesuai dengan konsep yang rencananya akan disuguhkan di album terbaru mereka mendatang.

“(Kita tahu) pasti semua musisi rindu dengan suasana konser dan festival. Di album kita nantinya memang banyak sekali warna dan mood yang kita hadirkan. Jadi nantinya kita bisa bawakan musik kita ke banyak event, club, pensi, festival, party, dan lain-lain, termasuk lagu Sing and Dance With Me,” kata Soundwave dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Jumat, 21 Januari 2022.

Seperti lagu sebelumnya, Sing and Dance With Me berisi perjalanan Rinni dan Jevin dari awal bertemu dan dipasangkan sebagai duo. Lagu ini menceritakan awal mereka menjadi partner hingga akhirnya hubungan tersebut tidak hanya berujung pada partner secara professional namun menjadi partner hidup. Itulah mengapa lagu ini menampilkan nuansa yang dideskripsikan oleh Soundwave sebagai Happiness, Fun, dan Holiday.

“Kita ingin membuat setiap orang yang mendengarkan lagu ini happy karena itulah yang biasanya dirasakan orang yang sedang jatuh cinta. Senyum-senyum sendiri, seneng, dan bawaannya happy terus,” kata Rinni. “Vibes seperti itu jugalah yang coba kita ciptakan di lagu ini,” kata Jevin.

Selain Rinni dan Jevin, di lagu ini mereka juga ikut mengajak Gamaliel sebagai Vocal Director, dan Iqbal MSSVKNTRL yang membantu Jevin Julian dalam proses mixing dan mastering.

Sing and Dance With Me seolah juga membawa semangat yang baru di tahun yang baru bagi Soundwave. Mereka juga berharap bahwa semangat tersebut membuat setiap orang yang mendengarkan lagunya juga menjadi lebih semangat dalam menjalani 2022.

“Kita mau mengajak semua orang untuk bernyanyi dan menari bersama kita. Sekaligus memberikan kebahagiaan ke banyak orang saat mendengarkan lagu ini. Karena lagu ini cocok banget untuk membuat semangat mengawali hari, capek saat pulang kerja, dan lain sebagainya,” ujar Soundwave. “Kita juga ingin mengucapkan ‘thank you’ ke penggemar setia kita yang sudah mendukung selama ini. Kita juga tidak sabar banget untuk bisa menyanyikan lagu baru ini secara live,” kata Rinni.

