Park Shin Hye Menikah, Lee Min Ho Diundang sebagai Kim Tan di Drama The Heirs

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Lee Min Ho menjadi salah satu tamu undangan di acara pernikahan Park Shin Hye dan Choi Tae Joon yang digelar Sabtu, 22 Januari 2022. Lee Min Ho sendiri membagikan foto penampilannya saat datang ke acara pernikahan Park Shin Hye.

Lee Min Ho mengenakan setelan jas kombinasi warna abu-abu dan hitam. Ia terlihat melakukan selfie sendirian di dalam lift dengan ekspresi wajah yang datar. Menariknya, Lee Min Ho juga membagikan foto undangan dari Park Shin Hye. Bukan nama Lee Min Ho yang tertulis dalam kartu undangan, melainkan Kim Tan, nama karakter dalam drama Korea The Heirs.

The Heirs merupakan drama Korea bergenre romantis yang dirilis tahun 2013 dan masih sangat hits hingga saat ini. Lee Min Ho dan Park Shin Hye menjadi pemeran utama dalam drama tersebut. Lee Min Ho sebagai Kim Tan sedangkan Park Shin Hye sebagai Cha Eun Sang. The Heirs sepertinya sangat berkesan bagi Park Shin Hye sampai ia mengundang Lee Min Ho sebagai Kim Tan untuk hadir di hari spesialnya.

Dalam keterangan foto yang diunggah, Lee Min Ho menuliskan sebuah kalimat parodi salah satu dialog yang terkenal saat memerankan Kim Tan. “Apakah saya mengucapkan selamat kepada Anda?" tulis Lee Min Ho. Dalam adegan di The Heirs, Kim Tan mengatakan "Apakah aku menyukaimu?".

Unggahan Lee Min Ho ini langsung menjadi sorotan, terlebih para penggemar drama The Heirs. Dalam waktu tiga jam, foto unggahan itu telah disukai lebih dari 2,3 juta akun serta nama Lee Min Ho dan Kim Tan menjadi trending topic. "Kim Tan ditinggal nikah ama Cha Eun Sang," tulis @andi***. "Kasian Kim tan ditinggal nikah sama Cha Eun Sang," tulis @ptrr***. "Cieee yang di tinggal kawin," tulis @hart***.

Momen reuni The Heirs tidak hanya ditandai dengan kehadiran Lee Min Ho saja. Penyanyi Lee Hong Gi tampil di atas panggung mempersembahkan lagu I'm Saying yang menjadi original soundtrack The Heirs untuk kedua pasangan pengantin.

Selain Lee Min Ho, acara pernikahan Park Shin Hye dan Choi Tae Joon juga dihadiri para selebritas Korea ternama lainnya, seperti IU, Namgoong Min, Lee Seo Jin, Seolhyun, Nam Ji Hyun, Yoo Yeon Seok, Oh Yeon Seo, Ryu Jun Yeol, Uhm Ji Won, Kim Bum, Im Seul Ong, Hwang Chan Sung, Lee Dong Hwi, Yoon Kyun Sang, Son Yeon Jae, Kim Woo Ri, D.O. EXO, Crush, Lee Jeok, dan lain-lain.

