Drama Korea The King Of Tears, Lee Bang Won Tewaskan Seekor Kuda, KBS Minta Maaf

Drama Korea The King Of Tears, Lee Bang Won. Dok. KBS.

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea The King Of Tears, Lee Bang Won mendapat kecaman dari penonton karena diduga melakukan kekerasan terhadap hewan saat syuting. Seekor kuda mati sepekan setelah terluka saat melakukan syuting The King Of Tears, Lee Bang Won.

Para penonton langsung melapor kepada Korean Animal Welfare Association (KAWA) atau Asosiasi Kesejahteraan Hewan Korea karena adanya dugaan kekerasan terhadap hewan dalam salah satu adegan di The King Of Tears, Lee Bang Won. Dalam adegan yang dimaksud, terlihat karakter pemeran utama Kim Young Chul, Lee Seong Gye terlempar dari kudanya saat sedang berkuda. Demi membuat adegan tersebut, seekor kuda sengaja ditarik menggunakan tali yang diikatkan di kakinya hingga jatuh ke tanah dengan benturan cukup keras.

KBS sebagai pihak produksi serta yang menyiarkan drama tersebut langsung menuliskan permintaan maaf kepada penonton. "Kami mohon maaf. Mengenai kecelakaan yang terjadi selama syuting untuk ‘The King of Tears, Lee Bang Won,’ kami bertanggung jawab dan meminta maaf. Kecelakaan itu terjadi selama syuting 2 November dari jatuhnya Lee Seong Gye dari kudanya yang ditayangkan di episode 7," kata KBS pada Kamis, 20 Januari 2022, dikutip dari Soompi.

KBS mengaku telah mempertimbangkan adegan berbahaya tersebut dengan matang dan tetap mengutamakan keselamatan aktor serta kuda yang digunakan. "Sangat sulit untuk memfilmkan jatuh dari kuda. Keselamatan kuda adalah hal mendasar, dan kita juga harus mempertimbangkan keselamatan aktor di atas kuda dan keselamatan anggota kru yang merekam adegan itu. Karena itu, staf produksi menghabiskan beberapa hari untuk mempersiapkan tempat kejadian untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan," kata KBS.

Namun, kecelakaan terjadi saat aktor terlempar dari kuda saat syuting. Bagian tubuh atas kuda tersebut menghantam tanah dengan sangat keras. "Setelah kecelakaan itu, kuda itu bangkit dengan kekuatannya sendiri, dan kami memeriksa untuk memastikan tidak ada luka luar sebelum mengembalikannya," kata KBS.

Setelah penonton mengecam adegan yang dinilai merupakan tindakan kekerasan terhadap hewan itu, KBS langsung memeriksan kondisi kuda untuk memastikan keadaannya setelah peristiwa kecelakaan syuting. KBS mengkonfirmasi kalau kuda yang digunakan mati sepekan setelah syuting adegan berbahaya itu.

"Dengan menyesal kami sampaikan bahwa kuda tersebut mati sekitar seminggu setelah syuting," kata KBS. "Kami meminta maaf kepada pemirsa karena tidak mencegah kecelakaan ini dan menyebabkan peristiwa yang tidak menguntungkan."

Akibat peristiwa mengenaskan ini, KBS menyadari bahwa ada masalah dengan cara pengambilan gambar adegan jatuh dari kuda. "Untuk mencegah kejadian seperti itu terjadi lagi, kami akan mencari cara lain untuk memfilmkan dan menggambarkan adegan-adegan ini. Kami juga akan bekerja sama dengan saran para ahli tentang bagaimana pembuatan film dari berbagai jenis dapat dilakukan dengan aman dengan hewan di lokasi syuting," kata KBS.

The King of Tears, Lee Bang Won merupakan drama sejarah tentang Raja Taejong, kelahiran Lee Bang Won, yang membantu ayahnya menggulingkan Dinasti Goryeo dan mendirikan Dinasti Joseon. Melansir dari Star News, akibat kejadian ini episode 13 dan 14 The King of Tears, Lee Bang Won batal ditayangkan pekan ini. The King of Tears, Lee Bang Won dijadwalkan tayang setiap Sabtu dan Minggu pukul 21.40 waktu Korea.

