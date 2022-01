Momen Haru Park Shin Hye dan Choi Tae Joon Mengucap Janji Suci Pernikahan

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan artis Korea Selatan, Park Shin Hye dan Choi Tae Joon mengucap janji suci pernikahan hari ini di sebuah gereja di Seoul. Upacara pemberkatan pernikahan dimulai pukul 11.30 waktu setempat dan dihadiri keluarga serta sahabat terdekat.

Melansir dari Dispatch, upacara pernikahan Park Shin Hye dan Choi Tae Joon dihadiri oleh 200 tamu undangan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Park Shin Hye tampil mengenakan gaun putih sambil memegang buket bunga dengan warna senada. Sedangkan Choi Tae Joon mengenakan setelan jas hitam dan putih lengkap dengan dasi kupu-kupu.

Park Shin Hye dan Choi Tae Joon saling menatap, bergantian mengucapkan janji suci pernikahan di hadapan pendeta serta seluruh tamu yang hadir. "Aku, Choi Tae Joon, mengambilmu Park Shin Hye sebagai istriku, dan berjanji untuk mencintai dan menyayangimu di saat senang dan sedih, kaya dan miskin, sehat dan sakit," kata Choi Tae Joon sambil mengangkat tangan kirinya.

"Aku, Park Shin Hye menjadikanmu, Choi Tae Joon sebagai suamiku, di saat senang atau sedih, di saat kaya atau miskin,” kata Park Shin Hye yang juga mengangkat tangan kanannya.

Momen pengucapan janji tersebut direkam oleh sahabat Choi Tae Joon, Kim Woo Ri yang mengunggahnya di halaman Instagram pribadinya. Saat Choi Tae Joon mengucapkan sumpah, Park Shin Hye terlihat berkaca-kaca. Tangis Park Shin Hye pecah saat mengucapkan sumpahnya. Ia sempat terhenti sebentar untuk menahan rasa harunya dan melanjutkan dengan suara sedikit bergetar. Setelah Park Shin Hye selesai, Choi Tae Joon menghapus air mata sang istri.

"Hari ini, pasangan tercantik abad ini, pasangan tercantik di dunia, lahir! Tae Joon dan Shi Hye kita hidup bahagia selamanya. Ahh, tapi kenapa aku menangis saat mereka bersumpah? Gila lol," tulis Kim Woo Ri pada keterangan video.

Setelah pengucapan janji, Park Shin Hye dan Choi Tae Joon mendapatkan hadiah dari para sahabatnya melalui penampilan di atas panggung. Penyanyi Lee Hong Gi menyanyikan lagu I'm Saying yang menjadi original soundtrack Heirs, drama Korea yang dibintangi Park Shin Hye. Selain itu ada pula D.O. EXO dan Crush yang membawakan lagu Beautiful. Lee Jeok menyanyikan It's Fortunate sebagai tamu kejutan. Park Shin Hye dan Choi Tae Joon terlihat sangat menikmati sambil terus bergandengan tangan.

Rapper Zico yang telah menjadi sahabat Choi Tae Joon selama 11 tahun menuliskan surat khusus untuk acara pernikahan hari ini. Tamu dari kalangan selebritas lainnya yang juga hadir antara lain, IU, Namgoong Min, Lee Min Ho, Lee Seo Jin, Seolhyun, Nam Ji Hyun, Yoo Yeon Seok, Oh Yeon Seo, Ryu Jun Yeol, Uhm Ji Won, Kim Bum, Im Seul Ong, Hwang Chan Sung, Lee Dong Hwi, Yoon Kyun Sang, Son Yeon Jae, dan lain-lain.

Sebelum upacara pernikahan digelar, agensi Park Shin Hye dan Choi Tae Joon telah lebih dulu mengunggah foto prewedding mereka dengan beberapa model busana pengantin. "Hari ini, aktris Park Shin Hye akan menikah dengan aktor, Choi Tae Joon. Tolong cintai Park Shin Hye. 'Saya ingin mengucapkan terima kasih yang terdalam kepada semua orang yang mencintai dan memberkati saya.'- Park Shin Hye," tulis SALT Entertainment melengkapi foto tersebut di Instagram pagi ini.

