Kondisi Tujuh Anggota Running Man Usai Eunhyuk Super Junior Positif Covid-19

TEMPO.CO, Jakarta - Seluruh anggota variety show Korea Selatan, Running Man telah menjalani tes PCR setelah Eunhyuk Super Junior yang menjadi bintang tamu, dinyatakan positif Covid-19. Agensi ketujuh anggota yang terdiri dari Yoo Jae Suk, HaHa, Jee Seok Jin, Kim Jong Kook, Song Ji Hyo, Jeon So Min, dan Yang Se Chan mengabarkan kondisi mereka.

Melansir dari Soompi, Antenna Music mengungkapkan Yoo Jae Suk dinyatakan negatif Covid-19. "Dia telah menerima hasil tes negatif untuk Covid-19 dan akan melanjutkan jadwalnya sesuai rencana," kata Antenna Music. Pada Desember lalu, Yoo Jae Suk sempat dinyatakan positif Covid-19 dan langsung menjalani isolasi mandiri selama delapan hari.

Perwakilan Ji Suk Jin dan HaHa juga mengkonfirmasi bahwa mereka dinyatakan negatif. Turbo JK Company mengkonfirmasi bahwa Kim Jong Kook juga telah dites negatif dan akan menjalankan jadwalnya sesuai rencana. SM C&C mengkonfirmasi bahwa Yang Se Chan juga dinyatakan negatif.

King Kong by Starship mengatakan Jun So Min juga dinyatakan negatif Covid-19 namun ia akan absen dari syuting Running Man selama beberapa waktu karena dalam proses pemulihan cedera kaki. Jun So Min menjalani operasi patah kaki pada Rabu, 19 Januari 2022. Jun So Min akan absen syuting Running Man yang dijadwalkan pada 24 dan 25 Januari 2022.

Sedangkan Song Ji Hyo, dinyatakan negatif namun tetap menjalani karantina mandiri selama 10 hari. Agensinya, Creative Group ING mengatakan alasan Song Ji Hyo menjalani karantina mandiri meski hasilnya negatif karena perempuan 40 tahun itu belum divaksin atas saran dokter karena didiagnosis alergi obat sejak kecil.

"Pada 2011, dia menerima suntikan untuk memulihkan stamina selama jadwal sibuknya, tetapi dia memiliki reaksi buruk di mana bercak-bercak muncul di sekujur tubuhnya dan dia menjadi sesak napas. Saat itu, ada catatan dia menerima perawatan di ruang gawat darurat. Setelah itu, dia terus menunjukkan reaksi abnormal terhadap hal-hal seperti antibiotik," kata Creative Group ING.

Eunhyuk Super Junior dinyatakan positif Covid-19 varian baru pada Kamis, 20 Januari 2022. Menurut laporan Yonhap News Agency, Eunhyuk yang sudah mendapatkan vaksin booster pada Desember lalu, saat ini hanya mengalami gejala ringan dan semua jadwalnya sudah dibatalkan.

Eunhyuk menjadi bintang tamu di acara Running Man pada Senin, 17 Januari 2022. Setelah mendapatkan kabar dari SM Entertainment tentang kondisi Eunhyuk, SBS langsung memastikan kalau seluruh anggota dan kru Running Man melakukan tes PCR.

