Apresiasi Before, Now & Then (Nana), Pemerintah: Bulan Madu Film Indonesia

TEMPO.CO , Jakarta - Film Before , Now & Then (Nana) karya sutradara, Kamila Andini mendapat apresiasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ( Kemendikbudristek ). Apresiasi ini diberikan setelah film ini terpilih untuk ditayangkan perdana secara global dan masuk dalam program kompetisi utama Festival Film Internasional Berlin .

“Sudah masuk (ke festival) saja sudah membawa nama dan ini kesempatan Indonesia hadir di internasional. Ini sepertinya bulan madunya Indonesia untuk di festival internasional,” kata Direktur Perfilman, Musik, dan Media Baru Kemendikbudristek , Ahmad Mahendra , saat menghadiri Special Media Announcement di Goodrich Suites Artotel Portfolio, di Jakarta, Jumat, 21 Januari 2022 .

Dari surat yang dikirimkan Carlo Chatrian , Direktur Artistik Berlinale atau Berlin International Film Festival 2002 , film Before , Now & Then (Nana) menjadi satu dari 18 film dari 15 negara yang akan mendapatkan Beruang Emas dan Beruang Perak di festival film tersebut . .

Mahendra menegaskan,pemerintah berkomitmen untuk mendukung posisi perfilman Indonesia, terutama dalam kompetisi-kompetisi internasional.

“Kalau sampai tahun ini menang, kita naik kelas lagi, nih. karena ini di kompetisi utama yang sebelumnya kita mimpi-mimpikan sekali. Kalau sampai menang, ini rekor untuk Indonesia,” ujarMahendra.

Before , Now & Then (Nana) merupakan film panjang keempat karya Kamila . Film ketiganya,Yunimemenangkan di Festival Film Internasional Toronto bersamaSeperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas karya sutradara Edwin

Di festival film bergengsi ini, Yuni mendapatkan Platform Prize . Before , Now & Then (Nana) diadaptasi dari salah satu bab dalam novel Jais Darga Namaku karya Ahda Imran. Sesuai dengan latar belakang, film ini menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa utama dalam dialog. Film ini menceritakan tentang kisah hidup seorang perempuan yang hidup di era 1960-an bernama Raden Nana Sunani (diperankan oleh Happy Salma ). Nana diri dari gerombolan yang ingin mencoba istri dan membuat ayah kehilangan dan anak.

