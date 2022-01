Terima Endorse Lagi dan Panen Cibiran, Rachel Vennya: Hidup Harus Terus Berjalan

TEMPO.CO, Jakarta - Selebgram, Rachel Vennya mulai berani menerima endorse setelah berhenti sejak Oktober tahun lalu akibat kasus hukumnya. Ia mempromosikan jualan online shop di Instagram Storynya sejak kemarin, Kamis, 20 Januari 2022.

Ibu dua ini memulai dengan promosi suatu tempat dengan bahasa yang nyaman. Ia mempromosikan vila di Bandung, disambung dengan acara syukuran kembali memulai usahanya menjual baju anak dan reseller makanan. Rachel juga mempromosikan baju tidur yang dikenakannya, barbecue yang digunakannya, hingga tempatnya menginap di Bandung. Semua dengan bahasa terasa sopan.

Ia juga mengunggah kembali unggahan temannya yang membangun usaha reseller makanan. "Aku dan Rachel membangun usaha ini benar-benar dari nol. Alhamdulillah sekarang baru berumur 1 tahun, udah ngerasain pahit manis keadaan," tulis @ichaswavira, temannya yang membuat unggahan itu. Temannya memberikan dukungan dan meyakinkan masih banyak yang menyayangi Rachel di saat dia sekarang terpuruk.

Oleh Rachel, unggahan ini dikomentarinya. "Harus kuat dong. Insya Allah, life must go on. Terima kasih semuanya yang selalu menguatkan, siapa pun itu," tulisnya.

Rachel bersama kekasihnya, Salim Nauderer dan manajernya, Maulida Khairrunia dinyatakan bersalah lantaran melanggar UU Kekarantinaan Kesehatan. Mereka kabur dari karantina di Wisma Atlet saat seharusnya melakukan karantina di hotel setelah perjalanan dari Amerika Serikat. Ia kabur untuk menggelar pesta ulang tahun bersama keluarga dan anak-anaknya di Bali dan Lombok.

Meski dinyatakan bersalah, Rachel, Salim, dan Maulida hanya dijatuhi hukuman empat bulan penjara dengan masa percobaan delapan bulan dan denda Rp 50 juta. Padahal, selain kabur, ketiganya juga mencoba menyuap petugas yang membantunya kabur uang Rp 40 juta. Ketiganya tak perlu menjalani hukuman penjara.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang beralasan hukuman seringan itu lantaran mereka bersikap sopan. Alasan inilah yang membuat netizen kesal sementara masyarakat harus karantina setelah melakukan perjalanan dari luar negeri atau menahan diri tidak keluar negeri.

Lantaran masih kesal, online shop yang menggunakan Rachel mendapatkan serbuan netizen. "Gak jadi beli karena Rachel Vennya," tulis @buybuy*** saat meramaikan komentar produk sate yang dipromosikan Rachel Vennya. "We love you ceunah yang kabur karantina," tulis @onegi***.

Baca juga: Akui Tahun Lalu Terberat, Rachel Vennya: Banyak Kehilangan dan Kecewa

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.