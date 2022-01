Gaspard Ulliel, Aktor Prancis, Pemeran Serial Marvel Tewas Kecelakaan Ski

TEMPO.CO, Jakarta - Gaspard Ulliel, aktor Prancis dan bintang serial Marvel mendatang, Moon Knight, meninggal pada Rabu waktu setempat, 19 Januari 2022 dalam usia 37 tahun. Ia sempat dirawat sehari setelah mengalami kecelakaan saat bermain ski di Pegunungan Alpen di tenggara Prancis.

"Gaspard Ulliel dan pemain ski lainnya bertabrakan di Blue Slope pada Selasa pukul 4 sore," kata Humas Resor Ski La Rosiere, seperti dikutip dari E!News.

Saat itu, patroli penyelamatan dan dokter resor sudah memberikan pertolongan pertama. Mereka segera tiba di lokasi kecelakaan. "Polisi Arbertville sedang menyelidiki kejadian itu," kata mereka dalam pernyataan itu. Dia menderita trauma otak yang parah dan diterbangkan ke rumah sakit di Grenoble. Adapun orang yang bertabrakan dengannya tidak mengalami cedera parah sehingga tidak dirawat di rumah sakit.

Debut karier akting Ulliel bermula pada 1990an ketika membintangi film televisi Prancis pada akhir 1990 hingga awal 2000an. Kebintangannya makin dikenal sejak tampil luar biasa sebagai Hannibal Lecter di film Hannibal Rising pada 2007, yang merupakan film berbahasa Inggris pertamanya. Pada tahun yang sama, ia muncul di sampul Majalah Vogue Prancis bersama supermodel Doutzen Kroes.

Aktor Gaspard Ulliel. REUTERS

Pada 2014, Ulliel berperan sebagai perancang busana Prancis terkenal, Yves Saint Laurent dalam film biografi Saint Laurent. Peran ini membuatnya menerima penghargaan Lumiere sebagai aktor terbaik dan masuk nominasi aktor terbaik di Cesar Award. Kredit juga diberikan berkat aktingnya di film A Very Long Engagement dan It's Only the End of the World.

Sebelum meninggal, Ulliel bergabung dengan pemeran serial Marvel mendatang, Moon Knight, bersama aktor Oscar Issac dan Ethan Hawke pada Juli 2021. Ulliel akan memerankan peran Anton Mogart/Midnight Man. Ironisnya, sehari sebelum kematiannya ini, trailer Moon Knight dirilis secara online.

"Kami sangat sedih mengetahui kematian tragis teman dan kolega kami Gaspard Ulliel. Pikiran kami bersama keluarga dan teman-temannya selama ini," kata juru bicara Marvel. Ulliel meninggalkan kekasihnya yang sudah dipacarinya sejak 2015, model Prancis Gaëlle Piétri dan putra mereka yang berusia 5 tahun, Orso.

Kematian Gaspard Ulliel merupakan kehilangan besar bagi Prancis. Perdana Menteri Prancis Jean Castex pun memberikan tribute untuk Gaspard Ulliel di akun Twitternya. "Ulliel tumbuh bersama film dan film tumbuh bersamanya."

Menteri Kebudayaan Prancis Roselyne Bachelot berbicara di televisi mengenai kematian Gaspard Ulliel. "Aktor brilian yang meninggal di puncak kariernya. Selama hampir 20 tahun, dia hadir dalam hidup kita dengan penampilan yang luar biasa." "Sinema Prancis kehilangan talenta besar, penuh pesona dan energi," cuit Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire.

