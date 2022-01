Before, Now & Then (Nana) Karya Kamila Andini Terpilih di Berlin Film Festival

Poster film Before, Now & Then. Foto: Instagram Kamila Andini.

TEMPO.CO, Jakarta - Film Before, Now & Then (Nana) besutan sutradara Kamila Andini terpilih untuk tayang perdana di program kompetisi utama 72nd Berlin International Film Festival 2022 atau Berlinale. Kabar ini diumumkan di akun Instagram Kamila Andini melalui unggahan foto dan video pada Rabu, 19 Januari 2022.

"Proyek film yang sangat ambisius tentang sejarah Indonesia tanpa kehilangan pendekatan pribadi dan orisinal dari perspektif perempuan. Cerita dijalin dengan musik dan perasaan yang tidak bisa kita hindari," kata Carlo Chatrian, Direktur Artistik Berlinale.

Kamila Andini akan bersanding dengan sejumlah sutradara internasional seperti Carla Simon, Claire Denis, Rithy Panh, Denis Cote, Paolo Taviani, Ulrich Siedl, Andreas Dresen, Hong Sang Soo, Isaki Lacuesta, dan Francois Ozon dalam program kompetisi utama itu. "Ini pertama kalinya film Indonesia dan sutradara perempuan pertama dari Asia Tenggara yang mengikuti kompetisi ini," kata Carlo.

Dari surat yang dikirimkan Carlo, 72nd Berlin International Film Festival 2002 akan memilih 18 film dari 15 negara untuk mendapatkan Beruang Emas dan Beruang Perak. "17 film tayang perdana dunia, tujuh di antaranya besutan sutradara perempuan," demikian tulisan yang terdapat di surat itu.

Film Before, Now & Then (Nana) berbahasa Sunda ini diproduseri oleh Ifa Ifansyah dan Gita Fara. Film ini mengisahkan tentang kisah hidup Raden Nana Sunani yang diadaptasi dari penggalan novel Jais Darga Namaku karya Ahda Imran. Cerita ini mengambil latar tahun 1960, yang mengisahkan seorang perempuan biasa bernama Nana yang bisa jadi adalah kamu, kakak, adik, ibu atau nenek.

Sutradara, Mira Lesmana menuliskan di kolom komentar unggahan Kamila Andini. "Congrats again Diin! Pokoknya kamu keren. Big proud hug."

Sutradara, Garin Nugroho membuat unggahan sendiri keberhasilan sahabat-sahabatnya yang terlibat dalam pembuatan film Before, Now & Then (Nana). "Selamat Kamila, Ifa, Jais C Gita, Happy, Laura, dan seluruh team Nana. Prestasi luar biasa. Kagum dan salut," tulisnya.

