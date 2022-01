Puluhan Tayangan Korea Terbaru Siap Rilis Tahun Ini di Netflix

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix mengumumkan puluhan tayangan Korea terbaru yang akan dirilis sepanjang tahun 2022. Ada lebih dari 25 tayangan disiapkan, jumlah tersebut paling banyak yang pernah dirilis Netflix hingga saat ini.

"Kami percaya koleksi ini akan lebih mempromosikan penceritaan Korea yang memukau dan kreatif yang telah menaklukkan hati pemirsa dunia. Oleh karena itu, kami akan terus berinvestasi dalam ekosistem kreatif Korea, dan bersama-sama, kami akan terus menunjukkan kepada dunia bahwa 'Dibuat di Korea' berarti 'Dibuat dengan Baik'," kata Don Kang, VP, Content (Korea), Netflix dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Rabu, 19 Januari 2022.

Serial All of Us Are Dead, sebuah serial mengenai invasi zombie di sebuah SMA akan rilis pada Jumat, 28 Januari 2022. Adaptasi dari serial Spanyol yang populer, Money Heist: Korea – Joint Economic Area yang baru saja merilis teaser perdana kemarin juga akan tayang tahun ini. Ada pula aksi laga yang mendebarkan dari Seoul Vibe, film yang mengisahkan petualangan sebuah tim operasi khusus yang berlatar Olimpiade Seoul tahun 1988.

“Tahun ini, kami tidak sabar menantikan gelombang cerita baru yang akan memicu percakapan baru, saat kami membantu konten Korea menemukan rumah dalam hati dan pikiran pemirsa global kami," kata Don Kang.

Mulai dari jumpsuit ikonis di Squid Game hingga makhluk-makhluk supernatural di Hellbound, tayangan Korea berhasil mendominasi budaya pop global di 2021. Menurut Don Kang, data menunjukkan bahwa durasi tontonan untuk berbagai tayangan Korea Netflix telah bertambah enam kali lipat tahun lalu, dibandingkan dengan 2019.

“Dari 2016 hingga 2021, kami meluncurkan lebih dari 130 judul Korea. Hasilnya, Netflix menjadi tujuan yang menarik bagi penggemar konten Korea, yang tahu bahwa platform ini adalah rumah bagi cerita Korea yang beragam dan berkualitas tinggi," kata Don Kang.

Hingga saat ini, Squid Game merupakan tayangan terbesar yang pernah dirilis dan berhasil menjadi tayangan Netflix yang paling banyak ditonton di 94 negara. Selain itu, 95 persen dari penonton Squid Game justru berasal dari luar Korea, dan banyak dari mereka yang kemudian menjelajahi konten Korea lainnya.

Dua bulan setelah Squid Game, Netflix juga mengeluarkan serial Hellbound yang penayangan perdananya mencatat 43,48 juta jam tontonan dan berhasil melampaui debut Squid Game. Saat ini, Hellbound berada di daftar Top 10 acara Netflix di 93 negara, dan menempati peringkat nomor satu di 34 negara. Bersama dengan serial misteri sci-fi The Silent Sea, judul tersebut memiliki angka tontonan tertinggi secara global untuk tayangan yang tidak berbahasa Inggris.

“Oleh karena makin banyak pemirsa dari seluruh dunia bergabung dengan basis penggemar ini, kami sangat senang dapat melanjutkan kolaborasi dengan para pencerita Korea untuk membawa gelombang Korea ke tingkat berikutnya," kata Don Kang.

