Hakim Putuskan Gaga Muhammad Bersalah, Ini Curahan Hati Ibunda Laura Anna

TEMPO.CO, Jakarta - Ameilia Edelenyi, ibunda mendiang Laura Anna mencurahkan hatinya usai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis bersalah kepada Gaung Sabda Alam Muhammad atau Gaga Muhammad. Mantan kekasih Laura Anna yang menjadi terdakwa kasus kecelakaan lalu lintas itu dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 10 juta oleh majelis hakim yang dipimpin Lingga Setiawan dalam sidang putusan pada Rabu, 19 Januari 2022.

Ameilia yang bersama dengan putri sulungnya, Greta Irene gigih meneruskan perjuangan mendiang putrinya agar mendapatkan keadilan, mencurahkan kerinduannya kepada Laura Anna. Ameilia memilih lagu Ghost yang dinyanyikan Ben Woodward saat membuat unggahan curahan hati di Instagram Storynya, satu jam lalu. "I miss you more than life," demikian lirik lagu Ghost mewakili perasaannya.

Ibu empat anak ini pun menggungkapkan terima kasih kepada masyarakat yang terus memberikan dukungan kepada putrinya. "Terima kasih yang tak terhingga untuk semuanya atas bantuan kalian, support kalian terhadap Laura, untuk followers Laura yang sangat sayang sama Laura, teman-teman dan sahabat-sahabat yang sangat mencintai Laura," tulisnya pada bagian atas.

Raffi Ahmad membuat unggahan duka cita untuk mengucapkan selamat jalan bagi Laura Anna yang meninggal pada ini, Rabu, 15 Desember 2021,. Foto: Instagram Raffi Ahmad.

Di bagian bawah, tak lupa Ameilia menuliskan rasa terima kasihnya kepada majelis hukum yang menghukum Gaga Muhammad sesuai tuntutan jaksa. "Terima kasih juga untuk @humasmahkamahagung @pn_jakartatimur atas putusannya hari ini semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. Dan khususnya Pak Hakim terima kasih banyak atas putusannya," tulisnya.

Reaksi ini berbeda dengan pernyataan Janariah, ibunda Gaga Muhammad. Ia mengatakan tak masalah Gaga dihukum mendekati hukuman maksimal. "Itu kan yang diinginkan. Gaga dapat pengadilan di dunia, Laura dapat pengadilan di sana," katanya.

Laura Anna meninggal pada 15 Desember 2021. Hingga akhir hayatnya, ia gigih memperjuangkan keadilan untuknya yang menjadi korban kecelakaan mobil di Tol Jagorawi yang dikemudikan Gaga Muhammad dalam keadaan mabuk pada 8 Desember 2019. Akibat kecelakaan itu, ia mengalami spinal cord injury yang berakibat kelumpuhan. Ia meminta pertanggungjawaban Gaga yang memilih kabur mendampingi mantan kekasihnya.

