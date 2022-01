Rossa Terpilih Jadi Artist of The Month di JOOX, Ajak Fans Karaoke Bersama

Rossa terpilih menjadi JOOX Artist of The Month Januari 2022. Dok. JOOX.

TEMPO.CO, Jakarta - Rossa terpilih sebagai JOOX Artist of The Month di Januari 2022. Selama dua tahun berturut-turut, Rossa berhasil menduduki posisi sebagai artis wanita yang paling banyak didengarkan di JOOX.

Tepat di tahun ke-25 berkarya ini, sang Diva akan mengajak para penggemarnya di Indonesia dan Malaysia untuk ngobrol dan karaoke bersama secara langsung melalui fitur JOOX Rooms. Selama bulan Januari, para penggemar Rossa dapat menikmati seluruh lagu Rossa dengan memutar playlist Best of Rossa dan juga berinteraksi dengan sang idola secara langsung melalui fitur JOOX Rooms.

Saat ini, Rossa sudah memiliki followers di JOOX yang terus bertambah hingga lebih dari 2 juta. Rossa mengaku sangat senang seluruh lagunya, bahkan lagu lamanya didengarkan oleh anak-anak muda dan mengapresiasi JOOX yang telah menyediakan wadah untuk mendekatkan artis dengan penggemar.

“Seneng banget akhirnya ada platform musik yang tidak hanya menyediakan katalog streaming musik yang lengkap tapi juga ada chat room yang lebih bisa mendekatkan antara si artis dan penggemarnya, dan ini hanya ada di JOOX. Harapannya semoga kalian tidak akan bosan dengerin lagu-lagu aku di JOOX, dan semoga lagu-lagu aku bisa selalu menemani suasana hati kalian,” kata Rossa dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Selasa, 18 Januari 2022.

Program JOOX Artist of The Month adalah wujud komitmen JOOX sebagai Tuan Rumah Musik di Indonesia untuk mengapresiasi musisi atas kontribusi mereka dalam industri musik. Tidak hanya memiliki bakat yang mumpuni, JOOX Artist of The Month dipilih berdasarkan keterlibatan artis tersebut dengan pengguna JOOX yang secara langsung berpengaruh terhadap performa musisi tersebut di platform JOOX. Artis yang terpilih akan mendapat dukungan penuh untuk mengenalkan mereka dan karyanya kepada lebih banyak masyarakat Indonesia.

Rossa akan menyapa dan ngobrol langsung dengan para penggemarnya dua kali. Dengan ditambahkannya fitur Sing di JOOX Rooms, Rossa akan mengajak kita untuk karaokean bersama secara langsung di Rooms pada Kamis, 20 Januari 2022, pukul 20.00 WIB. Rooms kedua bersama Rossa akan diadakan pada akhir bulan Januari 2022.

Baca juga: Ungkap Terima Kasih Rossa kepada Afgan: Selalu Ada di Hari-hari Aku

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.