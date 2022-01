Ari Lasso Ulang Tahun, Pamer Rambutnya Sudah Tumbuh Kembali

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi dan penyanyi, Ari Lasso kemarin merayakan ulang tahunnya ke-49 tahun. Banyak sahabatnya yang terus memberikan dukungan sekaligus mengucapkan selamat ulang tahun untuk mantan vokalis Dewa 19 ini. Ari pun membuat unggahan untuk mengucapkan terima kasih kepada sahabat dan keluarganya yang terus memberikan dia semangat untuk melalui proses pengobatan kanker limfoma.

"Terimakasih untuk ucapan harapan dan doanya maaf baru posting dan belum sempat balas. Kemarin kondisi sempat tidak kondusip,"tulis Ari Lasso di akun Instagramnya, Selasa, 18 Januari 2022.

Ari Lasso menderita kanker limfoma stadium dua. Ia mengumumkannya saat menjadi tamu di podcast Deddy Corbuzier pada 8 September 2021. "Jadi ada sebuah infeksi besar atau cairan besar dicitrakan oleh USG di belakang lambung gue, diduga infeksi tersisa di limpa,” kata Ari saat itu.

Suami Vita Dessy Catur Purnama ini pun menjalani kemoterapi untuk penyembuhan kankernya. Salah satunya, rambutnya mengalami kerontokan hingga membuatnya botak. Ia pun memotong rambutnya.

"Sekian bulan lalu ketika memotong rambut memantapkan diri menjalani kemoterapi. Gak kerasa wktu berlalu udah ultah lagi," tulisnya menambahkan.

Saat ini, rambutnya sudah tumbuh lagi. Ari pun mulai memamerkan orambutnya yang sudah tumbuh kembali setelah selama ini ditutup pakai kupluk untuk menutupi kepalanya yang plontos.

Di ulang tahun kali ini, dengan sejumlah perawatan yang harus ia jalani, Ari Lasso berusaha untuk tetap semangat. "Terlalu banyak pelajaran di ultah ini. Thanks my LORD GOD ..thankyou thankyouuu GOD ... ill be back stronger," tulisnya.

Untuk menjalani kemoterapi, Ari Lasso mendapatkan suporter yang selalu menyemangatinya. Dua kakaknya, yakni Hanita Lasso dan Niken Kristiana Lasso terus menjaganya 24 jam sehari bersama istrinya. Mereka tak akan membiarkan adiknya menyerah dan malas menjalani kemoterapi.

Dukungan pun kembali mengalir kepada Ari Lasso pada unggahan kali ini. "Selamat ulang tahun Mas Ari," tulis Tantri Syalindri Ichlasari, vokalis Kotak. "Happy Bday Riiiii sehat dan semakin sehat yaaa," tulis Melly Goeslaw. "Happy Birthday cak... tahes yoooo," tulis Yuni Shara menggunakan bahasa walikan.

