Drama Korea Rookie Cops Tayang Perdana 26 Januari 2022 di Disney+ Hotstar

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea terbaru, Rookie Cops akan tayang perdana pada Rabu, 26 Januari 2022 di Disney+ Hotstar. Drama romantis tentang kehidupan sekelompok mahasiswa baru di Akademi Kepolisian Korea ini dibintangi Kang Daniel dan Chae Soo Bin.

Rookie Cops merupakan serial yang menampilkan kisah romansa masa kuliah antara Kang Daniel dan Chae Soo Bin. Setelah sukses dengan kariernya sebagai musisi, Kang Daniel memulai debut aktingnya sebagai Wi Seunghyun, seorang mahasiswa berprestasi yang tidak dapat melihat ketidakadilan. Perjalanan Wi untuk menjadi polisi terbaik awalnya tidak ada gangguan, pertemuannya dengan seorang pembuat masalah di kampus yang bernama Ko Eunkang (Chae Soo Bin) menyebabkan dirinya menghadapi serangkaian situasi mengejutkan.

Disney+ Hotstar baru saja merilis teaser trailer pada Selasa, 18 Januari 2022. Dalam trailer berdurasi 1 menit 40 detik itu dimulai ketika Akademi Kepolisian Korea menyambut sekelompok mahasiswa baru yang bersemangat dan bermimpi untuk menjadi polisi. Rasa senang mereka pupus seketika saat mereka terjerumus dalam kewajiban untuk menjalani pelatihan yang melelahkan setiap hari dan peraturan yang sangat ketat.

Wi Seung Hyun (Kang Daniel) diterima di akademi dengan nilai tertinggi di angkatannya, ia mengemban ekspektasi yang tinggi dari orang-orang disekitarnya, sementara Ko Eunkang (Chae Soo Bin) yang penuh semangat baru diterima saat seleksi gelombang kedua. Sepanjang serial ini, Wi dan Ko selalu bertengkar dan terlibat dalam beberapa kasus di akademi yang dapat mengancam peluang mereka untuk lulus.

Rookie Cops merupakan sebuah serial original dari Disney+ yang berada di bawah bendera Star. Disutradarai oleh Kim Byung Soo (He Is Psychometric, The Bride of Habaek, dan Nine). Selain dibintangi oleh Kang Daniel dan Chae Soo Bin, sejumlah aktor seperti Lee Sin Young, Park You Na, Park Seong Jun, Min Do Hee, Kim Woo Seok, dan Cheon Young Min juga berperan menjadi mahasiswa baru dalam drama ini. Aktor kawakan seperti Sohn Changmin, Lee Munsik, Seo Yi Sook, Jeong Young Ju, dan Jea Su Weon juga turut membintangi drama ini.

Rookie Cops diumumkan pada Oktober 2021 sebagai bagian dari acara The Walt Disney’s APAC Content Showcase, yang mengumumkan 28 judul baru dan komitmen untuk membawa lebih dari 50 konten APAC Originals di tahun 2023. Sejumlah konten baru dari Asia yang diumumkan pada bulan Januari tahun ini meliputi Anita (Director’s Cut), King of Savvy, Taiwan Crime Stories dan A Lifelong Journey akan segera tayang pada layanan streaming dalam waktu dekat.

