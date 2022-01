Puncaki Box Office, Film Scream Geser Spider-Man: No Way Home

TEMPO.CO, Jakarta - Film Scream berhasil menduduki peringkat puncak box office Amerika Utara akhir pekan ini. Film terbaru dari Paramount Pictures ini telah menggeser Spider-Man: No Way Home yang berada di posisi puncak selama beberapa pekan kemarin, menurut laporan pengamat industri Exhibitor pada Minggu, 16 Januari 2022.

Dikutip dari AFP pada Senin, 17 Januari 2022, film kelima warabala Scream ini menghasilkan 30,6 juta dolar AS atau setara dengan Rp 438 miliar untuk periode Jumat hingga Minggu. Scream diperkirakan naik menjadi 35 juta dolar AS atau Rp 501 miliar saat liburan Martin Luther King Jr. selama empat hari penuh.

David A. Gross dari Franchise Entertainment Research menyebutnya sebagai pembukaan yang kuat untuk film genre slasher, bahkan jika sekuel Scream terbaru tidak semenyenangkan Halloween 12 yang dibuka dengan 49,4 juta dolar AS atau Rp 707 miliar pada Oktober lalu.

Paramount tampaknya telah berhasil mendapatkan anggaran produksinya kembali yang relatif kecil, yakni sebesar 25 juta dolar AS atau Rp 357 miliar. Seperti dalam Scream dari tahun 1996, aktor-aktor seperti Neve Campbell, Courteney Cox, dan David Arquette turut membintangi film ini.

"Mereka menyegarkan kembali waralaba untuk penggemar yang sudah ada sebelumnya dan memperkenalkannya kepada penggemar generasi baru. Kami telah mendengar secara anekdot bahwa orang-orang telah melihat film tersebut lebih dari sekali atau berencana untuk menontonnya beberapa kali," kata Chris Aronson, kepala distribusi domestik Paramount, dikutip dari Variety.

Sementara itu, Spider-Man: No Way Home dari Sony turun ke posisi kedua, dengan pendapatan 20,8 juta dolar AS atau Rp 297 miliar. Spider-Man: No Way Home telah menguasai box office selama sebulan terakhir. Sampai saat ini, Sony telah menghasilkan 704 juta dolar AS atau RP 10 triliun di Amerika dan 926 juta dolar AS atau Rp 13,2 triliun secara internasional.

Film animasi keluarga dari Universal, Sing 2 berada di posisi ketiga dengan 8,3 juta dolar AS atau Rp 118 miliar. Para pengisi suara film animasi ini termasuk Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Matthew McConaughey, Bobby Cannavale, Pharrell Williams, dan Bono.

Peringkat keempat ditempati oleh film thriller dari Universal, The 355 dengan 2,3 juta dolar AS atau Rp 32,9 miliar. Film ini dibintangi Jessica Chastain, Penelope Cruz, dan Lupita Nyong'o. Sedangkan film The King's Man berada di urutan kelima dengan 2,3 juta dolar AS atau Rp 32,9 miliar. Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, dan Matthew Goode termasuk di antara para aktor yang membintangi film ini.

