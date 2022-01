Rain Dapat Truk Kopi dari Kim Tae Hee di Lokasi Syuting Ghost Doctor, Uee Iri

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Rain mendapatkan kiriman berupa truk kopi dari sang istri, Kim Tae Hee beberapa waktu lalu. Truk kopi tersebut dikirim sebagai bentuk dukungan dari Kim Tae Hee kepada Rain yang sedang syuting drama Ghost Doctor.

Akun resmi Instagram labelnya, Rain Company mengunggah foto truk kopi tersebut pada Rabu, 22 Desember 2021. Truk kopi berwarna kuning dan biru itu dilengkapi dengan spanduk foto Rain saat memerankan karakter dokter Cha Young Min. "Aktris Kim Tae Hee mendukung aktor Jung Ji Hoon (nama asli Rain) dan seluruh pemain serta kru Ghost Doctor!” demikian tulisan di spanduk, melansir dari Soompi.

Hal ini tidak hanya membuat gemas para penggemar tetapi juga berhasil membuat lawan main Rain di Ghost Doctor, Uee iri. Dalam acara My Little Old Boy pada Minggu, 16 Januari 2022, Shin Dong Yup sebagai pembawa acara bertanya kepada Uee terkait keputusannya untuk menikah setelah melihat keharmonisan Rain dan Kim Tae Hee.

"Rain terkenal sebagai suami yang penyayang, jadi apakah kamu tidak pernah ingin menikah saat melihatnya berinteraksi dengan istrinya?” kata Shin Dong Yup. Uee langsung teringat dengan truk kopi yang dikirim Kim Tae Hee ke lokasi syuting Ghost Doctor. Perempuan 33 tahun itu awalnya tidak menyadari kalau truk kopi tersebut adalah kiriman dari Kim Tae Hee untuk Rain. Uee mengira penggemar Rain yang mengirimkannya ke lokasi syuting.

"Dia mengirimkannya dengan sangat sederhana dan tanpa membuatnya jelas bahwa kami tidak tahu. Jika suami saya adalah seorang aktor dan saya mengiriminya truk kopi, saya akan memasang wajah saya dengan jelas. Tapi Kim Tae Hee membuatnya sangat sederhana. Ketika saya melihat itu, saya benar-benar iri," kata pemilik nama lengkap Kim Yu Jin itu.

Ghost Doctor disutradarai oleh Boo Sung Chul yang pernah menyutradarai serial Heirs dan Our Gap Soon. Drama yang ditulis oleh Kim Sun Soo ini menceritakan dua dokter yang memiliki kepribadian dan keahlian berbeda. Keduanya berakhir dengan menggabungkan jiwa dan tubuh mereka. Serial ini menampilkan cerita tentang arwah-arwah dokter yang tidak bisa meninggalkan rumah sakit dan pasien mereka, meskipun mereka sudah meninggal.

Rain berperan sebagai dokter toraks jenius bernama Cha Young Min dan Kim Bum sebagai dokter residen dari keluarga kaya bernama Go Seung Tak. Selain mereka, cerita semakin seru dengan kehadiran Jang Se Jin (Uee), mantan pacar Cha Young Min dan Oh Soo Jung (Son Naeun Apink), dokter magang yang percaya hantu. Ghost Doctor tayang di Viu mulai Selasa, 4 Januari 2022 setiap Selasa dan Rabu.

