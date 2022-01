Stephanie Poetri Rilis Picture Myself, Videonya Muncul di Times Square New York

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Stephanie Poetri merilis single terbaru berjudul Picture Myself pada Kamis, 13 Januari 2022. Merayakan perilisan lagu terbarunya itu, wajah Stephanie Poetri terpampang di billboard Times Square New York, Amerika Serikat sebagai bentuk promosi yang dilakukan oleh YouTube Music pada Jumat, 14 Januari 2022.



"INI BENAR-BENAR GILA @youtubemusic terima kasih terima kasih terima kasih atas dukungannya terhadap Picture Myself dan untuk billboard di salah satu kota favorit saya di dunia, New York!! Kalian semua dapat melihat Picture Myself sekarang di #youtubemusic !!!! Dan jika ada yang pergi untuk melihat billboard ini, tag saya di postingan Anda," tulis Stephanie Poetri di Instagram pada Sabtu, 15 Januari 2022.

Momen itu menambah daftar panjang deretan musisi Indonesia yang wajahnya terpampang di billboard Times Square New York. Stephanie Poetri sukses dengan debut Extended Play atau EP bertajuk AM:PM dengan 20 juta streaming global. Di tahun 2022 ini, Stephanie Poetri menghadirkan single baru, Picture Myself.

"Picture Myself adalah rendisi akustik tentang bagaimana rasanya jarak jauh dan terus menerus bertanya-tanya apakah itu layak atau tidak. Sebagai seseorang yang mengalami hubungan jarak jauh, lagu ini benar-benar menangkap siklus kekhawatiran dan kehilangan dan kebingungan," kata Stephanie Poetri, dalam keterangannya, Sabtu, 15 Januari 2022.

Lagu ini adalah kolaborasi produser M-Phazes yang pernah bekerja denga Madonna, Demi Lovato, serta Kehlani bersama penulis lagu Sarah Aarons yang pernah mengerjakan beragam lagu untuk Zedd, Flume, hingga Jessie Ware. Nostalgia dan kerinduan terjalin dalam setiap kata di lagu Picture Myself saat Stephanie Poetri menghadapi gejolak emosi yang terkait hubungan jarak jauh.

"You moved out the West and I moved to the city. Made separate beds but I still hold you in my chest when things aren't looking pretty," lirik itu dilantunkan Stephanie sambil mengiringi lagunya dengan petikan gitar akustik.

Kehangatan lagu ini semakin pas ditambah dengan melodi synth yang membuat Picture Myself nyaman didengarkan telinga pendengarnya. Lirik lagu ini, menggambarkan kekhawatiran dan ketidakpastian yang datang ketika berada jauh dari orang yang kita cintai, namun kita tetap mencoba mengerti dengan keadaan.

Video musik Picture Myself disutradarai oleh Eileen Yoon, mengisahkan kegiatan Stephanie Poetri di sekitar New York, melakukan hal-hal yang biasa dia lakukan dengan pasangannya lalu kini ia sendirian. Pada video tersebut juga dijelaskan terkadang seseorang hanya ingin ditemani orang terkasih untuk bisa berbagi potongan pizza berukuran jumbo. Untuk artwork sampul, Stephanie Poetri menggambarnya sendiri sehingga memberi sentuhan pribadi pada proyek terbarunya ini.

Baca juga: Stephanie Poetri Bikin Mini Album AM:PM, 24 Bersama Khayalan dan Renungan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.